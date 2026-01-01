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Avant le 12 août

Il est encore temps de s'inscrire au triathlon de Valleyfield

durée 14h00
22 juillet 2026
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Maxim Ouellet
Par Maxim Ouellet, Journaliste, initiative de journalisme local

Le populaire triathlon de Valleyfield aura lieu les 15 et 16 août prochain au parc Delpha-Sauvé. Si la date de la compétition se rapproche à grands pas, il n'est pas trop tard pour s'inscrire à l'une des 20 épreuves proposées dans le cadre de l'événement.

En novembre dernier, l'événement sportif a été récompensé par la distinction Coup de cœur 2025, ce qui témoigne de la qualité exceptionnelle de notre événement et de l’attrait du site.

Fort de son histoire, de ses valeurs et de cette distinction, le Triathlon de Valleyfield s’impose comme un incontournable de l'été, mais aussi comme un acteur clé dans la promotion de l’activité physique et des saines habitudes de vie.

Que vous soyez un débutant ou un expert, un adulte en quête d'un nouveau défi ou un parent voulant inscrire son enfant à une course, il existe un parcours pour vous. En plus des triathlons, il est possible de compétitionner dans d'autres disciplines comme la course et le duathlon.

Des courses sont même réservées aux plus jeunes pour assurer le plaisir de tout le monde. Tous les détails, les distances et les prix des différents parcours sont disponibles sur le site web de l'événement. Pour s'inscrire, il suffit de suivre le lien suivant: inscription.

 

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