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La Fondation Laurent Duvernay-Tardif s'associe au camp de vacances

Laurent Duverney-Tardiff était de passage à Notre Dame de Fatima

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19 juillet 2026
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Maxim Ouellet
Par Maxim Ouellet, Journaliste, initiative de journalisme local

L'équipe de l'émission Sucré Salé, animée par Mélanie Maynard, a effectué une journée de tournage au site de Fatima la semaine dernière. Laurent Duvernay-Tardif et Florence-Agathe Dubé-Moreau, coprésidents de la Fondation Laurent Duvernay-Tardif, étaient également de la partie.

L'émission sera diffusée sur les ondes télé de TVA au cours des prochaines semaines. L'entrevue portera entre autres sur le programme Tremplin Santé de la Fondation Laurent Duvernay-Tardif (FLDT).

Tremplin Santé est destiné aux camps d'été. Le centre plein air Notre-Dame-de-Fatima se dit fier de collaborer avec cette initiative de la FLDT.  Par le biais de ses formations, défis, concours et outils, ainsi que de son service d’accompagnement personnalisé, Tremplin Santé soutient la mission des camps de jours et des camps de vacances spécialisés comme Fatima: faire en sorte que les jeunes s’amusent et continuent d’explorer leur potentiel.

« À la Fondation LDT, nous croyons au pouvoir unique de la combinaison des arts et des sports pour transformer le parcours des jeunes », estiment Florence-Agathe Dubé-Moreau et Laurent Duvernay-Tardif.

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