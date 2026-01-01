Plaisir et dépassement de soi pour une bonne cause

C'est ce samedi 18 juillet qu'avait lieu la 5e édition de la course du sentier de l'espoir au profit de la Fondation de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal. Plus de 250 coureurs se sont ainsi élancés sur 1, 6, 10, 20 ou encore 40 km dans les sentiers de l'escapade à Rigaud.

Afin d'en apprendre davantage sur ce défi sportif unique à la région, Néomédia s'est entretenu avec l'organisateur de cet événement, Cédrik Bolduc. Celui-ci aime particulièrement le site où a lieu la course du sentier de l'espoir depuis 2023.

« Premièrement, c'est accessible à tout le monde et pour moi c'est important que ça le soit, on veut pas juste que ce soit les pros qui participent. Deuxièmement, j'aime moi-même venir courir ici », explique-t-il ajoutant avoir découvert les sentiers en venant assister à une course de son amie.

Depuis plus d'un mois avant le premier départ, qui a eu lieu à 8h30 samedi, tous les billets ont été vendus. Après avoir générer près de 7 500 $ l'année passé, M. Boludc estime que les retombés pour la Fondation de l'Hôpital du Sacré-Coeur dépasseront cette fois-ci les 8 000 $.

Les objectifs sont encore plus ambitieux pour la 6e édition: « On sait qu'on est capable d'accueillir plus de coureurs [...] pour l'année prochaine, on vise au moins 500 personnes », souligne Cédrik.

En plus de balisé les différents tracé et de s'occuper des détails de cette course, Cédrik chapeaute également la populaire Trail du mont Rigaud depuis 3 ans. Cet autre parcours en plein air a lui aussi une porté caritative: 30% de l'argent amassé est remis à la Fondation du collège Bourget. « Encore là, l'objectif est de faire bouger les gens et d'encourager les jeunes à faire du sport », rappelle M. Bolduc