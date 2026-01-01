Le patinage de vitesse au coeur d'un nouveau Sports-études en 2026-2027

Récemment, le Club de Patinage de vitesse Trois-Lacs a annoncé l'excellente nouvelle qu'après plusieurs mois de travail, il y aura bel et bien un programme Sport-Études en collaboration avec l'école secondaire de la Cité-des-jeunes, dès septembre 2027.

« Ce projet est né d’un désir d’offrir aux patineurs de la région un environnement leur permettant d’atteindre leur plus haut potentiel sur la glace, ainsi que de réaliser leurs rêves, et ce, sans avoir à quitter la région. Pour ceux qui connaissent un peu moins l’histoire récente du club, beaucoup d’athlètes de chez nous, les yeux rivés vers les plus hauts niveaux, ont pris la décision de quitter le club afin de réaliser leurs ambitions. Quatre d’entre eux en sont même allés jusqu’à quitter le nid familial et leur école pour s’intégrer complètement à un programme Sport-Études reconnu par Patinage de vitesse Québec», précise l'organisation sur les réseaux sociaux.

À la lumière de la création de notre Sport-Études, « celui-ci permettra à toute une génération de patineurs de progresser et d’aller chercher des vitesses de pointe toujours plus rapides. Ils évolueront dans un groupe qui sera pour eux comme une deuxième famille et qui les fera grandir en tant que personne. Pour certains, ce nouveau Sport-Études sera l’occasion d’aller retrancher le maximum de centièmes de secondes à leurs tours de piste. Pour d’autres, il permettra de développer un bagage que seul le sport est capable d’enseigner, qui sera précieux pour le reste de leurs vies, tout en donnant un sens à un parcours secondaire qui peut parfois sembler difficile. D’un autre point de vue, il représentera plutôt la fierté de voir leur jeune adolescent revenir à la maison avec un sourire de fierté plus souvent qu’autrement. Alors que pour d’autres, ce n’est ni plus ni moins qu’une chance en or de transmettre sa passion du sport à une nouvelle génération tout en ayant la chance de revivre les hauts et les bas qu’elle implique, pour une deuxième fois», ajoute-t-on.