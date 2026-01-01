Nager au profit du comptoir alimentaire de Sainte-Anne-de-Bellevue

La deuxième édition du Nage-o-thon de Sainte-Anne-de-Bellevue se tiendra le vendredi 17 juillet à la piscine municipale. Cet événement, organisé au profit du comptoir alimentaire de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, propose une soirée de natation, de défis et de solidarité.

L’objectif ? Les participants doivent nager autant de longueurs que possible afin de collecter des dons. Tout le monde, même les non-résidents, est le bienvenu. La baignade débutera dès 18 h 30. Pour les moins de 18 ans, la compétition commence à 19 h. Pour les 18 ans et plus, elle commencera à 19 h 45. À compter de 20 h, un film pour enfants sera projeté sur place.

Des prix attendent ceux qui auront nagé le plus grand nombre de longueurs.