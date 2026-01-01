Un nouvel entraîneur pour le club de natation Les Citadins

Le club de natation Les Citadins de Vaudreuil-Dorion annonce l'embauche de Marc Daoust à titre d’entraîneur-chef des Citadins. Ce dernier se joindra au club pour la saison 2026-2027, en remplacement de Claude Picard, qui a quitté pour une retraite bien méritée.

Fort de quelque 30 ans d’expérience dans le milieu aquatique, il a dirigé avec succès plusieurs clubs de natation de la région métropolitaine, notamment le Club de natation Dorval et le Club de natation CALAC. Au fil de sa carrière, il a accompagné des nageurs de tous les niveaux, du développement à la haute performance, tout en contribuant à la croissance des clubs qu’il a dirigés.

Détenteur de la certification PNCE 3, M. Daoust est reconnu pour son approche centrée sur l’athlète, son leadership rassembleur et sa capacité à bâtir des programmes solides. Son expérience auprès des nageurs, des entraîneurs et des familles lui permet d’apporter une vision à la fois humaine et ambitieuse du développement sportif.

« Nous lui souhaitons la plus chaleureuse des bienvenues et avons hâte d’amorcer la prochaine étape à ses côtés », indique le club sur sa page Facebook officielle.