Vaudreuil-Soulanges
Location gratuite d'équipements de plein air pour les citoyens de la MRC
Cet été, les citoyens de la MRC de Vaudreuil-Soulanges qui souhaitent s'initier au vélo, au kayak simple ou double ou au planche à pagaie pourront le faire gratuitement. En effet, ils pourront profiter d'une journée de location gratuite d’équipement de plein air au Parc du canal de Soulanges!
Dans le cadre des célébrations du 5e anniversaire du Parc régional du canal de Soulanges, les résidents des 23 municipalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges sont invités à découvrir gratuitement les installations du parc grâce à une journée de prêt d’équipement.
Voici la liste par municipalités:
- Les Coteaux: 15 juillet;
- Notre-Dame-de-l'Île-Perrot: 20 juillet;
- Pincourt: 21 juillet;
- Pointe-des-Cascades: 22 juillet;
- Pointe-Fortune: 27 juillet;
- Rigaud: 28 juillet;
- Rivière-Beaudette: 29 juillet;
- Saint-Clet: 3 août;
- Saint-Lazare: 4 août;
- Saint-Polycarpe: 5 août;
- Saint-Télesphore: 6 août;
- Saint-Zotique: 10 août;
- Sainte-Justine-de-Newton: 11 août;
- Sainte-Marthe: 12 août;
- Terrasse-Vaudreuil: 13 août;
- Très-Saint-Rédempeur: 17 août;
- Vaudreuil-Dorion: 20 août;
-Vaudreuil-sur-le-Lac: 19 août;
Au cours de cette journée, il sera possible d’emprunter gratuitement, pour une période d’une heure :
- des vélos;
- des kayaks simples ou doubles;
- des planches à pagaie (SUP).
Les casques, vestes de flottaison, pagaies et trousses de sécurité sont fournis. Les jeunes de moins de 14 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
La location se fait au kiosque de location de Coteau-du-Lac, situé au 20, rue Principale, entre 10 h et 17 h (dernière location à 16 h).
Le nombre de locations étant limité, il est fortement recommandé de réserver sa plage horaire à l’avance sur la plateforme Endorphine. Une preuve de résidence sera demandée sur place le jour de votre visite.
Une belle occasion de profiter gratuitement des activités nautiques et cyclistes offertes dans le parc régional et de découvrir le canal de Soulanges sous un nouvel angle!
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