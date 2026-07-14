Voltigeurs du Collège Bourget
Cinq joueurs d'ici sont nommés au sein de l'équipe du Québec
Kyrane William Ayine, Maxime Bergeron, Alexis Gagnon, Elliott Lebire et Myles Spinner ont été nommés sur l'équipe de football qui représentera la province à la Coupe Football Canada des moins de 18 ans. Ils ont amorcé leur parcours le lundi 13 juillet en affrontant le Manitoba à Winnipeg.
Myles Spinner est l'un des joueurs québécois à surveiller. En 2025, le jeune receveur de 16 ans a été élu recrue de l’année en juvénile D1. Il a été tout simplement dominant avec les Voltigeurs cette saison. Il reviendra d'ailleurs avec l'équipe la saison prochaine, mais quittera pour les États-Unis pour poursuivre son développement par la suite.
Rappelons que le Québec avait complètement dominé la compétition au niveau M16 en accordant aucun point à son adversaire et remportant haut la main le défi de l'Est. Mené par un ancien joueur des Volts, Jean-Philippe Bégin, et par six athlètes du collège, le Québec a défait l'Ontario 34-0 en finale.
Contrairement au tournoi disputé par les M16, les provinces de l'Ouest seront cette fois de la partie. La Coupe Football Canada ne s'annonce donc pas de tout repos. Selon plusieurs observateurs sportifs, le Québec a des chances de l'emporter, mais ce ne sera pas aussi facile qu'au Défi de l'Est.
Le Québec a fait bonne impression en remportant son premier duel par la marque de 28-0. Le fleurdelisé affrontera l'Alberta jeudi soir en demi-finale. Les Albertains ont, eux aussi, gagné leur premier affrontement 36-0 contre la Nouvelle-Écosse.
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