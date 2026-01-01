Le parc régional de Beauharnois-Salaberry inaccessible par vélo

La MRC de Beauharnois-Salaberry a informé sa population, le jeudi 9 juillet, de la fermeture prolongée du tronçon reliant le parc régional au boulevard des Érables, à Salaberry-de-Valleyfield. L'entrave est due à des délais imprévus et à des changements hors du contrôle de la MRC, estime son administration. La fermeture de la voie cyclable est à durée indéterminée pour le moment.

« Les chantiers de construction de la piste cyclable et du complexe de compostage de la Régie intermunicipale de valorisation des matières organiques (RIVMO) sont toujours en cours d'exécution. « Les équipes travaillent sans relâche pour finaliser les travaux dans les meilleurs délais », indique la MRC par voie de communiqué.

Puisqu'il fait partie de la Route verte, le plus grand itinéraire cyclable en Amérique du Nord, le tronçon touché doit suivre des exigences strictes en matière de sécurité. Ainsi, aucun détour jugé suffisamment sécuritaire ne peut être mis en place.

La nouvelle configuration en cours d'aménagement permettra de contourner les nouvelles installations de façon optimale tout en offrant un parcours nettement plus sûr pour les cyclistes.

Des alternatives suggérées

En provenance de Salaberry-de-Valleyfield, les usagers sont invités à emprunter la Route verte située dans le centre-ville et se poursuivant à l'Ouest. Celle-ci assure une liaison efficace avec le réseau cyclable local ainsi qu'un accès direct au réseau cyclable de Vaudreuil-Soulanges via la piste cyclable du pont Mgr-Langlois.



Ailleurs dans le parc régional, les gens à vélo peuvent choisir d'effectuer une boucle cyclable menant jusqu'à la ville de Beauharnois, ou encore profiter du service gratuit d’accompagnement cycliste disponible pour effectuer la traversée en toute sécurité au pont Saint-Louis, permettant ainsi de découvrir les vastes pistes qui s'étendent au sud du canal de Beauharnois.