Musique, humour et plein air à Rigaud et Vaudreuil-Dorion

Les familles et les amateurs d'activités en plein air auront plusieurs options cette semaine à Rigaud et à Vaudreuil-Dorion. Entre un atelier d'éveil musical pour les tout-petits, une séance de yoga et le lancement de la programmation estivale du parc 405, les deux municipalités proposent une série d'activités gratuites pour lancer la saison.

À Rigaud, le parc Léry-MacDonald accueille mardi 7 juillet une activité d'éveil musical parent-enfant animée par Chantal Darcy, de La Boîte aux Trésors, de 18 h 30 à 19 h 30.

Au programme: comptines, danse et exploration d'instruments comme les maracas, les bâtons rythmiques et le parachute. L'activité s'adresse principalement aux enfants de 18 mois à 7 ans, la fratrie étant la bienvenue. Les parents sont invités à participer. Aucun matériel n'est requis et l'entrée est gratuite.

À Vaudreuil-Dorion, le parc 405 lance quant à lui sa programmation estivale. Dès ce mardi, une séance de yin yang yoga est offerte de 17 h à 18 h. Les tapis sont requis, mais aucune réservation n'est nécessaire.

Les mercredis soir seront consacrés aux soirées d'improvisation, les jeudis à l'humour, et les vendredis aux spectacles musicaux. Cette semaine, la soirée du vendredi 10 juillet s'ouvre à 17 h avec bar et camions de rue, avant un spectacle country du groupe The Moonshiners à 19 h 30.