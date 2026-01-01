Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Deux municipalités de Vaudreuil-Soulanges proposent des activités gratuites

Musique, humour et plein air à Rigaud et Vaudreuil-Dorion

durée 14h00
7 juillet 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Maxim Ouellet
Par Maxim Ouellet, Journaliste, initiative de journalisme local

Les familles et les amateurs d'activités en plein air auront plusieurs options cette semaine à Rigaud et à Vaudreuil-Dorion. Entre un atelier d'éveil musical pour les tout-petits, une séance de yoga et le lancement de la programmation estivale du parc 405, les deux municipalités proposent une série d'activités gratuites pour lancer la saison.

À Rigaud, le parc Léry-MacDonald accueille mardi 7 juillet une activité d'éveil musical parent-enfant animée par Chantal Darcy, de La Boîte aux Trésors, de 18 h 30 à 19 h 30.

Au programme: comptines, danse et exploration d'instruments comme les maracas, les bâtons rythmiques et le parachute. L'activité s'adresse principalement aux enfants de 18 mois à 7 ans, la fratrie étant la bienvenue. Les parents sont invités à participer. Aucun matériel n'est requis et l'entrée est gratuite.

À Vaudreuil-Dorion, le parc 405 lance quant à lui sa programmation estivale. Dès ce mardi, une séance de yin yang yoga est offerte de 17 h à 18 h. Les tapis sont requis, mais aucune réservation n'est nécessaire.

Les mercredis soir seront consacrés aux soirées d'improvisation, les jeudis à l'humour, et les vendredis aux spectacles musicaux. Cette semaine, la soirée du vendredi 10 juillet s'ouvre à 17 h avec bar et camions de rue, avant un spectacle country du groupe The Moonshiners à 19 h 30.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Vélo SP arrive à Salaberry-de-Valleyfield pour sa 37e édition

Publié hier à 16h15

Vélo SP arrive à Salaberry-de-Valleyfield pour sa 37e édition

Les 22 et 23 août prochains, des centaines de cyclistes se donneront rendez-vous à Salaberry-de-Valleyfield à l’occasion de la 37e édition du Vélo SP Croix Bleue Medavie. Présenté sous le thème Le Vélo SP. Pour le défi. Pour la cause. Pour la collectivité., l’événement invite la population à enfourcher son vélo afin de soutenir les personnes ...

LIRE LA SUITE
Dernière chance pour s'inscrire au Défi Tri-O-Lacs 2026

Publié le 1 août 2026

Dernière chance pour s'inscrire au Défi Tri-O-Lacs 2026

Le populaire Défi Tri-O-Lacs aura lieu ce dimanche 2 août à Coteau-du-Lac, en bordure du canal de Soulanges et de la piste cyclable. La remise des dossards débute à 7 h 30 et les premiers départs sont prévus vers 8 h 30. En plus de différentes distances de triathlon, dont des formats plus courts pour initier les jeunes à la discipline, des ...

LIRE LA SUITE
Du Basketball en fauteuil-roulant ouvert à tous à Saint-Clet

Publié le 31 juillet 2026

Du Basketball en fauteuil-roulant ouvert à tous à Saint-Clet

Le terrain de basketball et de tennis de la municipalité de Saint-Clet dans Vaudreuil-Soulanges a accueilli tout l'été des matchs de basketball en fauteuil roulant. Ceux qui voudraient essayer quelque chose de nouveau peuvent encore le faire puisqu'il reste toujours quatre dates, soit les mercredis 5, 12, 19 et 26 août. « Des plus jeunes aux plus ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge