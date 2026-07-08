Programme des Voltigeurs
Le Collège Bourget nomme Xavier Tremblay à titre d'intervenant football
Un peu plus tôt cette semaine, le Collège Bourget a annoncé la nomination de Xavier Tremblay à titre d'intervenant football au sein de son programme des Voltigeurs. Étudiant au baccalauréat en gestion à l'Université Concordia, il amorce sa carrière d'entraîneur après avoir récemment mis un terme à son parcours comme joueur universitaire.
Au cours de sa carrière, Xavier Tremblay a évolué comme quart-arrière avec les Stingers de l'Université Concordia. Tremblay a également porté les couleurs de la Jireh Prep Academy, situé en Caroline du Nord, ainsi que des Phénix du Collège André-Grasset, en division 1 du football collégial.
Il a aussi représenté l'équipe du Québec en 2017 et l'équipe canadienne des moins de 18 ans lors de l'International Bowl de 2019.
Au Collège Bourget, il agira comme spécialiste des quarts-arrière auprès des élèves du parcours football et flag-football. Il assumera également les fonctions d'entraîneur des équipes compétitives, où il mettra à profit son expérience pour contribuer au développement des jeunes athlètes.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
La Grande Vadrouille, pour une 43e et dernière fois
Après 43 années à faire bouger les citoyens de Vaudreuil-Dorion et des environs, la Grande Vadrouille en sera à sa dernière édition en 2026. L’événement, qui sera présenté pour une dernière fois le 20 septembre, fait face à un manque de ressources et de bénévoles. Néomédia s'est entretenu avec Jean-Pierre ...LIRE LA SUITE
Une première victoire pour les M13 D1R des Pionniers de Soulanges
Le dimanche 6 septembre au Centre sportif Soulanges avait lieu le premier match présaison de la nouvelle équipe M13 D1R des Pionniers de Soulanges. À cette occasion, le Collège Ste-Anne de Lachine était le visiteur. Dans un match chaudement disputé, les favoris locaux l'ont emporté par la marque de 4-3 en tirs de barrage. Emerik Laroche ...LIRE LA SUITE
Le club de patinage de vitesse change d'identité après 20 ans
Le Vortex des Trois-Lacs, anciennement connu sous le nom plus simple de club de patinage de vitesse des 3 Lacs, a récemment modifié son logo et une partie de son identité à l'approche de sa vingtième saison officielle. Si la formation sportive semble se distancer de ses origines, ses membres assurent que c'est dans une volonté de se propulser ...LIRE LA SUITE