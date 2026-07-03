Sondage Néomédia de la semaine
Manque-t-il de diversité dans les infrastructures sportives de la région ?
Une nouvelle patinoire extérieure verra le jour en décembre 2026 à Vaudreuil-Dorion. Pendant ce temps, du côté de Saint-Lazare, le Quartier des Sports Kubota a repensé ses installations en réduisant l’espace consacré à son terrain synthétique au profit d’une glace de hockey trois contre trois.
Les différents clubs de soccer de Vaudreuil-Soulanges, de Beauharnois-Salaberry et même de l’Ouest-de-l’Île font pression sur leurs élus depuis quelques années déjà pour obtenir les ressources et les infrastructures nécessaires pour le développement de leurs équipes.
Christian Lassonde, président de FC 3 Lacs, estime qu’un dôme adapté sur le territoire pourrait desservir jusqu'à 23 000 joueurs et ainsi faire rayonner les talents natifs d’ici. Pensons également au flag football, au rugby, à l'ultimate frisbee, au cricket et même à l’athlétisme.
Étant donné que d’autres sports sont constamment à la recherche d’endroits où pratiquer l’hiver, une infrastructure avec des terrains synthétiques intérieurs, comparable à ce qu’on retrouve déjà à Rigaud, pourrait être pertinente.
Ce débat a inspiré la question de la semaine:
Manque-t-il de diversité dans les infrastructures sportives de la région ?
Comme toutes les semaines, notre équipe de rédaction veut votre opinion. Les choix de réponse qui s’offrent à vous vont comme suit.
- Il y a suffisamment de terrain disponible pour toutes les activités sportives ;
- Il devrait y avoir un meilleur équilibre entre les sports ;
- Il y a assez de terrains de soccer et de pistes d'athlétisme, il manque de patinoires ;
- Il y a assez d’arénas, il manque de terrain synthétique intérieur ;
- Je ne me sens pas concerné par cet enjeu.
Il est possible de répondre au sondage en suivant ce lien.
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