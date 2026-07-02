Retour sur la croissance des activités
Une année de croissance remarqué pour le Centre Notre-Dame-de-Fatima
Les premiers campeurs de la saison font progressivement leur arrivée sur le site du Centre Notre-Dame-de-Fatima pour profiter des services et du camp de vacances tout au long de l'été. Pendant ce temps, l'administration en profite pour dévoiler ses rapports de la dernière année.
À travers ses trois grands volets d'activité, soit les services spécialisés pour les personnes à besoins particuliers, Plein air Fatima et la Fondation Paul-Lebœuf, l'organisation poursuit son développement tout en demeurant fidèle à sa mission d'inclusion, de mieux-être et de partage.
Les efforts déployés au cours de la saison 2025-2026 pour renforcer les bases organisationnelles et financières portent aujourd'hui leurs fruits et permettent d'aborder l'avenir avec confiance.
« Cette année confirme que les choix que nous avons faits au cours des dernières années étaient les bons. Nous avons renforcé notre organisation tout en continuant de faire grandir notre impact auprès des personnes et des familles que nous accompagnons. C'est une base solide pour bâtir l'avenir de Fatima », souligne Steven Grenier, directeur général.
Des services spécialisés en croissance constante
Les services destinés aux enfants et aux adultes à besoins particuliers poursuivent leur progression. Le camp de vacances, les répits de fin de semaine, le programme Arc-en-ciel et l'hébergement de groupes ont enregistré une hausse de 13 % du nombre de campeurs et un total de 4744 journées de camp et de répit au cours de l'année. Derrière ces chiffres se trouvent 745 campeurs et 627 familles qui ont pu bénéficier de services adaptés, favorisant le bien-être, l'autonomie et l'inclusion.
Rejoindre plus de gens grâce à Plein air Fatima
Plein air Fatima poursuit lui aussi son essor. Le camp de jour, l'accueil de groupes, les classes nature, l'hébergement et les activités de plein air offertes tout au long de l'année ont totalisé 24 148 journées d’activités, une hausse d'environ 15 % par rapport à l'année précédente. À lui seul, le camp de jour représente près de la moitié de cette fréquentation, confirmant son rôle important dans la communauté.
Multiplier les retombées avec une fondation engagée
Grâce au succès de la 9ᵉ édition de Mille et une huîtres et à la générosité de ses donateurs, la Fondation Paul-Leboeuf a remis 209 784 $ au Centre Notre-Dame-de-Fatima afin de soutenir ses services et de concrétiser des projets porteurs qui améliorent directement l'expérience des campeurs.
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