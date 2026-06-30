Deux hockeyeuses de JAC rejoindront la LPHF

Le 17 juin avait lieu le fameux repêchage de la ligue professionnel de hockey féminin (LPHF). En plus de permettre aux 12 formations de faire le plein de futures joueuses, c’est l’occasion pour plusieurs jeunes femmes de réaliser un rêve.

C’est le cas de deux athlètes ayant évolué pour les Islanders du Collège John-Abbott, Sena Catterall et Naomie Boucher. Elles ont été sélectionnées respectivement au 51e et au 67e rang par Détroit et par New York.

De l’Université Clarkson, Sena Catterall

De 2019 à 2022, Catterall a marqué offensivement l’équipe du collège marquant notamment 44 points en 29 matchs à sa dernière saison. Cette campagne s’était d’ailleurs conclue avec la conquête d’un titre du RSEQ.

Son leadership et son éthique de travail autant sur la glace qu’en dehors lui ont valu, en 2022, la coupe commémorative Jeff Mills. Il s’agit de la plus haute distinction sportive remise par le collège John-Abbott.

Athlète multidisciplinaire, Sena Catterall a a la fois représenté le Québec au hockey et le Canada au baseball.

De l’Université Yale, Naomi Boucher

Elle aussi partie prenante de l’équipe du bleu et or ayant mené à la conquête d’une bannière en 2022, Boucher est encore aujourd’hui reconnu comme une force offensive en constante évolution.

Lors de sa dernière saison avec les Islanders, elle a inscrit 32 points en seulement 27 rencontres.

Après son passage au collège John-Abbott, Naomi Boucher a poursuivi son parcours remarquable à l’Université Yale, où elle a reçu le prestigieux prix Wendy Blanning pour sa saison 2023-2024 en reconnaissance de son esprit d’équipe exceptionnel et de sa progression constante sur le plan individuel.

L’organisation des Islanders et le collège en entier s’est dit fier de leurs anciennes recrues et leur souhaite beaucoup de réussite à Détroit et à New York.