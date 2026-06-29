Location d'embarcations nautiques au parc de la Maison-Valois
Découvrez la baie de Vaudreuil-Dorion autrement
Envie de vous évader sur l’eau ? Si la réponse à cette question est affirmative, vous serez heureux d'apprendre qu'il est désormais possible de profiter des embarcations disponibles à la location au parc de la Maison-Valois, à Vaudreuil-Dorion, et ainsi naviguer sur les eaux de la baie de Vaudreuil.
Que ce soit pour 1 ou 2 heures ou une demi-journée soit 4 h maximum, il est possible de louer un canot, un kayak, une planche à pagaie ou un pédalo et de passer du bon temps en famille ou entre amis. Notez que les vestes de flottaison sont fournies et qu'une pièce d'identité est nécessaire pour effectuer la location. Le service de location sera accessible selon l'horaire suivant :
- 13 juin au 18 juillet 2026 : 10 h à 18 h;
- 19 juillet au 1er août 2026 : 10 h à 19 h;
- 2 août au 30 août 2026 : 10 h à 18 h; (fermé le 28 août);
Notez également qu’il est possible de réserver par téléphone, au (579) 490-4628. Il est recommandé de réserver de 48 h en avance ou le jour même.
Programmation nautique
Cet été, la Ville de Vaudreuil-Dorion propose une variété d’activités nautique, à partir du quai du parc de la Maison Valois.
Habiletés SUP – Les essentiels en eau calme
À l’issue de cette initiation au SUP, les participants recevront le brevet de pratiquant de Pagaie Canada : « Basic flat water Stand up Paddleboard Skills ». Cette formation permettra d’acquérir les habiletés de base, telles que les positions à genoux et debout, les techniques de déplacement et de virage, ainsi que les principes fondamentaux de sécurité.
Durée : 2 h
Coût:
Résidents : 35 $ + taxes;
Non-résidents : 50 $ + taxes;
Horaire:
7-18 et 28 juillet et 8 et 24 août de 18 h 30 à 20 h 30;
Des planches sont disponibles sur place, mais on peut aussi apporter la sienne.
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