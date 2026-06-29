Rappel concernant les trottinettes électriques et les ATPM

Dernièrement, certaines villes du territoire dont celle de Pincourt ont tenu a rappeler certaines base aux usagers à trottinettes électriques. Celles-ci et tout autres appareils de transport personnel motorisés (ATPM) sont autorisés sur la voie publique au Québec, mais leur utilisation est encadrée par des règles précises.

La Sûreté du Québec procèdera tout au long de l'été à la surveillance de ces équipements sur le réseau routier.

Pour conduire légalement à trottinettes électriques, le pilote doit avoir au moins 14 ans, porter un casque correctement attaché et être en mesure de présenter une preuve d'âge. Des freins sur chaque roue, des réflecteurs et des lumières sont obligatoires.

Les ATPM doivent être limité à 25 km/h et peuvent seulement utilisé sur les routes où la vitesse permise est de 50 km/h ou moins. Certaines pistes cyclables peuvent aussi accueillir ces moyens de transport.

Les règles de circulation sont les mêmes que pour les cyclistes : circuler à droite, dans le sens de la circulation, et céder la priorité aux piétons. Il est interdit de transporter un passager, de porter des écouteurs ou d'utiliser un téléphone cellulaire en mouvement.

Le non-respect de ces règles expose l'utilisateur à une amende de 200 $. Ces dispositions s'inscrivent dans un projet pilote provincial toujours en cours, mené en collaboration avec l'Institut national de la recherche scientifique.