Une nouvelle patinoire extérieure verra le jour en décembre 2026 à Vaudreuil-Dorion. Pendant ce temps, du côté de Saint-Lazare, le Quartier des Sports Kubota a repensé ses installations en réduisant l’espace consacré à son terrain synthétique au profit d’une glace de hockey trois contre trois.

Les différents clubs de soccer de Vaudreuil-Soulanges, de Beauharnois-Salaberry et même de l’Ouest-de-l’Île font pression sur leurs élus depuis quelques années déjà pour obtenir les ressources et les infrastructures nécessaires pour le développement de leurs équipes.

Christian Lassonde, président de FC 3 Lacs, estime qu’un dôme adapté sur le territoire pourrait desservir jusqu'à 23 000 joueurs et ainsi faire rayonner les talents natifs d’ici. Pensons également au flag football, au rugby, à l'ultimate frisbee, au cricket et même à l’athlétisme.

Étant donné que d’autres sports sont constamment à la recherche d’endroits où pratiquer l’hiver, une infrastructure avec des terrains synthétiques intérieurs, comparable à ce qu’on retrouve déjà à Rigaud, pourrait être pertinente.

Ce débat a inspiré la question de la semaine:

Manque-t-il de diversité dans les infrastructures sportives de la région ?

Comme toutes les semaines, notre équipe de rédaction veut votre opinion. Les choix de réponse qui s’offrent à vous vont comme suit.

- Il y a suffisamment de terrain disponible pour toutes les activités sportives ;

- Il devrait y avoir un meilleur équilibre entre les sports ;

- Il y a assez de terrains de soccer et de pistes d'athlétisme, il manque de patinoires ;

- Il y a assez d’arénas, il manque de terrain synthétique intérieur ;

- Je ne me sens pas concerné par cet enjeu.

Il est possible de répondre au sondage en suivant ce lien.