Kristian Solarik représentera le PCQ aux prochaines élections
Le Parti conservateur du Québec annonce son candidat dans Soulanges
Le Parti conservateur du Québec poursuit la formation de son équipe en vue des prochaines élections générales avec l’annonce de six nouveaux candidats en Montérégie dont Kristian Solarik dans Soulanges.
M. Solarik est un professionnel du transport, de la sécurité et des ventes, avec une expérience en politique municipale, provinciale et fédérale.
Avec cette candidature, le Parti conservateur du Québec poursuit le renforcement de son équipe provenant de tous les horizons. L'objectif du Parti est de remettre les citoyens au cœur des priorités de l’État et offrir une véritable alternative aux Québécois.
Issus de milieux professionnels variés et enracinés dans leur communauté, les candidats annoncés jeudi partagent une même volonté : défendre des solutions concrètes pour améliorer le pouvoir d’achat des familles, faciliter l’accès à la propriété, améliorer l’accès aux soins de santé et réduire la lourdeur bureaucratique qui freine le développement du Québec.
« Ils formeront une équipe solide qui se battra pour que les familles gardent davantage d’argent dans leurs poches, pour mettre fin aux délais d’attente déraisonnables aux urgences, pour accélérer l’accès aux spécialistes et aux traitements, et pour permettre à nos jeunes d’accéder à la propriété », a déclaré le chef du parti Éric Duhaime.
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