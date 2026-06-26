Jean Pascal vs Francis Lafrenière: le poids est bon

Le rendez-vous entre Francis Lafrenière (21-7-2, 11 K.-O.) et Jean Pascal (37-8-1, 21 K.-O.) aura lieu comme prévu. Les deux hommes ont respecté la limite de poids.

La pesée officielle en vue de leur affrontement le samedi 27 juin s'est déroulé peu avant midi le 26 juin. Rappelons que la limite de poids avait été fixée à 175 livres. Les deux pugilistes ont pu s'y tenir.



Pour le discipliné Lafrenière, qui a fait carrière chez les 160 livres, son respect de la limite n'a jamais été un enjeu. La situation est tout autre pour Pascal qui a dépassé la limite quelque fois dans sa carrière. Or tout s'est bien déroulé.

Le choc aura lieu comme prévu au Colisée de Laval.