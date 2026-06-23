De nombreuses formations pour des OBNL de la Montérégie-Ouest

La Coalition de formation Montérégie-Ouest dévoile sa programmation 2026-2027, destinée aux quelque 200 organismes communautaires, coopératives et entreprises d’économie sociale membres des Corporations de développement communautaire (CDC) de l’ouest de la Montérégie et du Pôle d’économie sociale Vallée-du-Haut-Saint-Laurent.

La formation continue représente un levier essentiel pour soutenir les organisations dans l’accomplissement de leur mission. En favorisant le développement des compétences, elle vise à accroître la performance tout en favorisant la rétention du personnel. Cette initiative a aussi pour objectif de renforcer la qualité et la stabilité des services offerts à la population.

Cette nouvelle programmation a été développée à la suite d’un sondage réalisé auprès des gestionnaires et du personnel des organisations membres. Entre septembre 2026 et juin 2027, près de vingt formations seront offertes, en formule virtuelle et en présentiel à l’Hôtel Manoir d’Youville.

« À travers cette programmation, nous souhaitons offrir aux organisations des outils concrets pour relever les défis actuels du milieu communautaire et de l’économie sociale. En investissant dans le développement des compétences, nous contribuons directement à la vitalité et à la pérennité de ces organisations essentielles à notre communauté », souligne Jean-Martin Côté, directeur général de l'Hôtel Manoir d'Youville.

L’année dernière, une offre similaire a permis à plus de 250 participants provenant d’une cinquantaine d’organisations de développer leurs compétences, témoignant de la portée de cette initiative et de son rayonnement sur le territoire.

Des dizaines de formations offertes

Les participants pourront notamment suivre les formations Faites rayonner votre OBNL : attirez et mobilisez grâce au marketing et à l’intelligence artificielle, L’IA à votre service : simplifier votre travail grâce à l’intelligence artificielle, Concevoir une politique d’utilisation de l’IA ainsi que la loi 25 : gestion des données personnelles dans les groupes communautaires.

D’autres formations portant sur les outils numériques viendront compléter l’offre, notamment sur l’utilisation de Canva et du nouvel Outlook.

Sandra Bisson, formatrice, confie : « Au cours des dernières années, j’ai eu l’occasion d’offrir plusieurs formations à des participants issus du milieu communautaire. Ces organisations ont des réalités très concrètes et des ressources souvent limitées. Mon approche vise à développer rapidement des compétences applicables au quotidien afin que les participants puissent mettre en pratique les apprentissages dès leur retour au travail. À ma manière, je contribue ainsi au développement des compétences et à l’efficacité des organisations. »

Dans un contexte où les besoins augmentent, où les équipes sont souvent réduites et où les sources de financement deviennent de plus en plus complexes, la Coalition propose également des formations visant à renforcer la capacité financière des organisations.

Les gestionnaires pourront notamment participer aux formations Éveil à l’économie sociale pour diversifier son financement et Stratégie de diversification des sources de financement. Les coordonnateurs pourront approfondir leurs connaissances grâce à une formation bonifiée sur la gestion des bénévoles, intégrant davantage de mises en situation à la demande des participants des cohortes précédentes.

Les formations (Re)découvrir les bases de l’animation et Organisation d’un événement : gestion et réalisation seront également de retour. Les intervenants pourront quant à eux bénéficier de formations spécialisées telles que L'approche globale pour intervenir efficacement auprès des personnes en situation multiproblématique, ainsi que de la nouvelle formation Comment prendre soin de nous en tant qu’équipe en milieu communautaire.

La programmation 2026-2027 est née d'une collaboration entre les Corporations de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges, du Haut-Saint-Laurent, de Beauharnois-Salaberry et de Roussillon, ainsi que du Pôle d’économie sociale Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, en partenariat avec l’Hôtel Manoir d’Youville et la Fondation Compagnom.