Alexandra Labelle signe un nouveau contrat avec la Victoire

La Victoire de Montréal a annoncé samedi que l’attaquante québécoise originaire de Saint-Louis-de-Gonzague, Alexandra Labelle, a signé une entente standard de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) d’une saison.

Dans la même veine, l’équipe championne de la Coupe Walter a profité de ce moment pour annoncer la signature d’une autre attaquante québécoise: Jade Downie-Landry.

Les deux signatures ont été effectuées durant la phase 5 du processus de répartition des joueuses dans le cadre de l’expansion de la LPHF, qui offre aux équipes existantes une période exclusive pour renouveler les contrats de leurs joueuses en fin d’entente en vue de la saison 2026-2027.

Lors de la dernière campagne, Labelle a récolté 4 mentions d’aide en 28 rencontres avec la Victoire avant de soulever la coupe Walter au terme des séries éliminatoires.

Fait notable, la numéro 13 a remporté 55,2 % de ses mises en jeu cette saison. Son rôle a été d’autant plus remarqué en séries où Labelle a conservé un taux d'efficacité de 58,5 %. L’athlète de 30 ans, native de la région de Beauharnois-Salaberry, a disputé les neuf matchs des séries éliminatoires de la Victoire ce printemps.

En 71 matchs en carrière dans la LPHF, l’ancienne des Carabins de l’Université de Montréal a marqué 2 buts et récolté 9 mentions d’aide.

Downie-Landry a quant à elle inscrit 2 buts en 23 rencontres lors de sa première saison avec la victoire en 2025-2026, après deux campagnes avec les Sirens de New York. Elle est maintenant sous contrat jusqu’en 2027-2028.

L’équipe compte actuellement 13 joueuses sous contrat pour la prochaine saison, dont les attaquantes Marie-Philip Poulin, Laura Stacey, Lina Ljungblom, Abby Roque, Catherine Dubois, Kaitlin Willoughby, Jade Downie-Landry, Alexandra Labelle, les défenseures Maggie Flaherty, Kati Tabin, Jessica DiGirolamo, Nadia Mattivi, ainsi que la gardienne Ann-Renée Desbiens.