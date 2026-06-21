La navette fluviale Les Cèdres / Valleyfield prend le large

Qui dit été dans Vaudreuil-Soulanges, dit navette fluviale. La bien connu navette reliant Les Cèdres aux berges de Salaberry-de-Valleyfield reprend du service jusqu'en octobre.

Les responsables promettent une traversée pittoresque, idéale pour les cyclistes désireux de changer un peu la routine. Il est à noter que la navette ne sera qu'en opération les samedis pour la saison 2026.

Les intéressés pourront faire le trajet de 10 h à 18 h tous les samedis à l'exception du 25 juillet et du 1er août. Tous les détails, dont la tarification, sont disponibles sur le site du parc région du Canal de Soulanges.