Saison estivale 2026
La navette fluviale Les Cèdres / Valleyfield prend le large
Qui dit été dans Vaudreuil-Soulanges, dit navette fluviale. La bien connu navette reliant Les Cèdres aux berges de Salaberry-de-Valleyfield reprend du service jusqu'en octobre.
Les responsables promettent une traversée pittoresque, idéale pour les cyclistes désireux de changer un peu la routine. Il est à noter que la navette ne sera qu'en opération les samedis pour la saison 2026.
Les intéressés pourront faire le trajet de 10 h à 18 h tous les samedis à l'exception du 25 juillet et du 1er août. Tous les détails, dont la tarification, sont disponibles sur le site du parc région du Canal de Soulanges.
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