Athlétisme Québec
La Caravane Cours-Saute-Lance de passage à Pointe-des-Cascades
La Municipalité de Pointe-des-Cascades accueillera la Caravane Cours-Saute-Lance d’Athlétisme Québec le dimanche 28 juin prochain, de 9 h à 17 h, au parc Saint-Pierre. Cette activité gratuite en plein air offrira aux jeunes l’occasion de découvrir l’athlétisme dans un environnement ludique, accessible et sécuritaire.
Véritable stade d’athlétisme mobile, la Caravane Cours-Saute-Lance est conçue pour s’adapter à différents milieux, qu’il s’agisse d’un parc, d’une école ou d’un événement familial. Grâce à des ateliers dynamiques encadrés par des intervenants qualifiés, les participants pourront explorer les fondements de l’athlétisme tout en développant leurs habiletés physiques de base : courir, sauter et lancer.
Au cours de la journée, les jeunes auront notamment l’occasion de s’initier à plusieurs disciplines de l’athlétisme, dont :
- Le sprint avec blocs de départ;
- La course de haies;
- Le saut en longueur;
- Le saut en hauteur;
- Le saut à la perche
- Le lancer du javelot
- Le lancer du poids
Chaque atelier est conçu pour maximiser le temps actif des participants et leur permettre de vivre une expérience sportive positive, enrichissante et adaptée à leur âge.
« Nous sommes heureux d'offrir à nos citoyens, mais également aux familles de la région de Vaudreuil-Soulanges une activité aussi dynamique et accessible. La venue de la Caravane Cours-Saute-Lance représente une occasion pour les jeunes de découvrir un sport complet, de bouger et de relever de nouveaux défis ! Une belle façon de souligner la fin de l’année scolaire et de débuter notre programmation estivale », souligne Patrick Hébert, coordonnateur des loisirs et des communications de la Municipalité de Pointe- des-Cascades.
Cette initiative s'inscrit dans la volonté de la Municipalité de favoriser les saines habitudes de vie et de multiplier les occasions de pratiquer l'activité physique au sein de la communauté.
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