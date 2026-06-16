Jusqu'en septembre
La piscine du Parc nature Les Forestiers prête à recevoir les baigneurs
La Ville de Saint-Lazare confirme l'ouverture de la piscine chauffée extérieure du Parc nature Les Forestiers pour la saison estivale. Les résidents sont invités à s'y baigner gratuitement, que ce soit pour faire quelques longueurs ou laisser les enfants s'amuser.
Voici l’horaire des bains libres pour les prochaines semaines:
Jusqu'au dimanche 21 juin:
- Lundi au vendredi de 16 h à 19 h;
- Samedi et dimanche de 13 h 30 à 19 h;
Du 22 au 28 juin:
- Lundi au dimanche de 13 h 30 à 19 h;
Du 29 juin au 23 août:
- Lundi au vendredi de 16 h à 19 h;
- Samedi et dimanche de 13 h 30 à 19 h;
La piscine chauffée a une superficie de 25 mètres et offre un couloir de nage disponible en tout temps, de même qu'une glissade pour enfants et une surveillance assurée par des sauveteurs certifiés.
Des cours d'aquaforme et de natation sont aussi proposés sur place. L'horaire des cours de natation pour l'été 2026 est disponible ici.
Avant de se déplacer, il est recommandé de consulter le tableau de l'état des infrastructures sportives pour connaître l'état de la piscine et les conditions de baignade, ou composez le 450 424-8000 poste 288.
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