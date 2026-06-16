Nous joindre
Publicité
Sports et loisirs

Jusqu'en septembre

La piscine du Parc nature Les Forestiers prête à recevoir les baigneurs

La piscine du Parc nature Les Forestiers prête à recevoir les baigneurs
Photo: Courtoisie page Facebook Ville de Saint-Lazare

La Ville de Saint-Lazare confirme l'ouverture de la piscine chauffée extérieure du Parc nature Les Forestiers  pour la saison estivale. Les résidents sont invités à s'y baigner gratuitement, que ce soit pour faire quelques longueurs ou laisser les enfants s'amuser. 

Voici l’horaire des bains libres pour les prochaines semaines: 

Jusqu'au dimanche 21 juin: 

- Lundi au vendredi de 16 h à 19 h;

- Samedi et dimanche de 13 h 30 à 19 h;

Du 22 au 28 juin: 

- Lundi au dimanche de 13 h 30 à 19 h; 

Du 29 juin au 23 août: 

- Lundi au vendredi de 16 h à 19 h;

- Samedi et dimanche de 13 h 30 à 19 h;

La piscine chauffée a une superficie de 25 mètres et offre un couloir de nage disponible en tout temps, de même qu'une glissade pour enfants et une surveillance assurée par des sauveteurs certifiés.

Des cours d'aquaforme et de natation sont aussi proposés sur place. L'horaire des cours de natation pour l'été 2026 est disponible ici.

Avant de se déplacer, il est recommandé de consulter le tableau de l'état des infrastructures sportives pour connaître l'état de la piscine et les conditions de baignade, ou composez le 450 424-8000 poste 288.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La Grande Vadrouille, pour une 43e et dernière fois
Sports et loisirsPublié à 10h00

La Grande Vadrouille, pour une 43e et dernière fois

Après 43 années à faire bouger les citoyens de Vaudreuil-Dorion et des environs, la Grande Vadrouille en sera à sa dernière édition en 2026. L’événement, qui sera présenté pour une dernière fois le 20 septembre, fait face à un manque de ressources et de bénévoles. Néomédia s'est entretenu avec Jean-Pierre ...

LIRE LA SUITE
Publicité
Le club de patinage de vitesse change d'identité après 20 ans
Sports et loisirsPublié le 9 septembre 2026

Le club de patinage de vitesse change d'identité après 20 ans

Le Vortex des Trois-Lacs, anciennement connu sous le nom plus simple de club de patinage de vitesse des 3 Lacs, a récemment modifié son logo et une partie de son identité à l'approche de sa vingtième saison officielle. Si la formation sportive semble se distancer de ses origines, ses membres assurent que c'est dans une volonté de se propulser ...

LIRE LA SUITE
Publicité

Contacter Marie-Claude Pilon