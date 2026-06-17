Le Conseil québécois du loisir: un intervenant de la région élu sur le C.A

Le Conseil québécois du loisir (CQL) et ses membres se sont réunis le 4 juin dernier à la salle Saint-Laurent de la Maison du Sport et du Loisir à l’occasion de l’Assemblée générale annuelle 2026. Cette assemblée a aussi été l’occasion d’élire le conseil d’administration, dont un des membres travaillent pour la Municipalité de Pointe-des-Cascades.

Il s'agit de Patrick Hébert qui s'occupe des loisirs et des communications pour la localité de Vaudreuil-Soulanges depuis quelques mois déjà. Sur le site Internet, voici la présentation qu'on fait de lui:

Patrick a à coeur le rayonnement des événements, missions et projets d'organismes à but non lucratif. Son engagement, au fil des années, lui a valu 3 reconnaissances du Gouvernement du Québec : Récipiendaire du Prix Hommage Bénévolat Québec avec une distinction en communication, lauréat de la région de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent pour le prix Reconnaissance de la participation citoyenne et une distinction honorifique du Lieutenant-gouverneur pour la reconnaissance de l’engagement, de la détermination et du dépassement de soi de Québécois qui ont ou ont eu une influence positive au sein de leur communauté ou de la nation québécoise.

« Siéger au conseil d’administration du Conseil québécois du loisir représente pour moi une occasion de contribuer activement au développement et au rayonnement du loisir partout au Québec. Dans mes fonctions de coordonnateur des loisirs et des communications à la Municipalité de Pointe-des-Cascades, je constate chaque jour l’impact positif du loisir sur la qualité de vie, le sentiment d’appartenance et la vitalité de nos communautés. En parallèle, je suis coordonnateur de la Journée nationale des professionnels en loisir du Québec. Les deux implications me permettent également de côtoyer des intervenants passionnés qui contribuent au dynamisme de notre secteur. C’est un privilège de pouvoir mettre mon expérience au service d’une organisation et d’une initiative qui valorisent et défendent le loisir à l’échelle du Québec », indique le principal intéressé.

Sur le C.A, il siège aux côtés de Annie Camus, MariFrance Charette, Liette Courchesne, Jasmin Robert, Éric Beauchemin, Roxanne Croteau, François G. Chevrier, Eric Guipi Bopala, Odette Trépanier et Armandine Siess.

« Ces personnes mettent leur vaste expérience au profit de la vie démocratique et associative de l'organisation qui bénéficie ainsi de leurs expertises dans plusieurs champs d'intervention, ce qui contribue au rayonnement du CQL et de ses membres », indique le CQL par voie de communiqué.

Pour une deuxième année consécutive, le rapport d’activités 2025-2026 a pris vie grâce à une formule interactive. Les programmes et les réalisations de l’année ont été présentés en mode express par les membres de l'équipe sous forme de kiosques, favorisant les échanges et la découverte.

Des exemplaires imprimés du rapport d’activités étaient également mis à la disposition des participantes et participants afin qu’ils puissent le consulter tout au long de l’événement.