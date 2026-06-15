La relève des Braves est plus déterminée que jamais

Repêchage de la LHJQAAA: retour sur les sélections des Braves de Valleyfield

C'était jour de repêchage pour les Braves de Valleyfield en fin de semaine. La formation campivallensienne possédait onze choix samedi à Longueuil et ils en ont profité pour faire le plein d'espoirs talentueux en prenant bien soin de sélectionner des jeunes prometteurs d’ici.

L’équipe de recrutement des Braves, dirigée par Eric Martin, avait sans aucun doute l’objectif d’aller chercher du dynamisme offensivement. Plusieurs choix ont certainement été faits en pensant aux besoins de l'équipe, mais les premières rondes ont surtout servi à mettre la main sur des talents bruts. En conférence de presse après la cuvée, M. Martin et son collègue, Gabriel Mayrand, se sont dits fiers de leurs sélections.

Si nombreux sont les hockeyeurs qui ont aussi été choisis par des équipes de la LHJMQ, les recruteurs ont assuré que quelques-uns rejoindraient les Braves éventuellement et que d’autres pourraient s’amener dans la LHJQ AAA pour parfaire leur développement.

Choisir des joueurs de la région

Parmi tous les joueurs repêchés, quatre sont originaires de Vaudreuil-Soulanges ou ont évolué pour une formation de la région, qu’elle soit de niveau scolaire ou civile dans le M18 AAA.

À la quatrième ronde, le 46ᵉ choix au total de l’encan est Kareem Baig-Mirza. L’attaquant natif de Vaudreuil-Dorion a joué sa plus récente saison avec les Grenadiers de Châteauguay. En 42 matchs, le #89 a accumulé 11 buts et 10 passes pour un total de 21 points.

« C’est un bon attaquant de puissance capable d’amener de l’offensive, il a une bonne stature [...] On croit qu’il pourrait faire l’alignement l'année prochaine », mentionne Eric Martin.

Brayden Woodley est le deuxième joueur de la région à avoir été sélectionné par les Braves en 7ᵉ ronde. Woodley a aussi été repêché dans la LHJMQ plus tôt cette année, plus précisément par l'Océanic de Rimouski. Grand défenseur défensif, il jouera avec les Grenadiers la saison prochaine.

« [Brayden] est un défenseur qu’on peut considérer comme caché, il a eu une très bonne saison avec le collège Bourget, il s’est bien développé [...] c’est un défenseur à caractère plus défensif avec un bon gabarit, très bon en protection de rondelle », décrit Gabriel Mayrand à son sujet.

Parlant du Collège Bourget, Liam Croteau en est un autre qui a évolué pour les Voltigeurs en 2025-2026. L’ailier droit affiche des statistiques respectables de 16 buts et 10 mentions d’aides pour 26 points en 29 rencontres. Choisi au 102ᵉ rang, M. Martin estime qu’il « a un bon gabarit, un bon patin, des bonnes mains, c’est notre dernier choix, mais c’est quelqu’un qui pourrait surprendre au niveau de la production de points. »

Tout donner sur et en dehors de la glace

Un peu plus tôt en huitième ronde, les Braves ont fait l'acquisition de Rémi Brennan au 99ᵉ rang. Le jeune homme de L'Île-Perrot cumule 56 points cette année avec les Citadins de l'école secondaire de la Cité-des-Jeunes.

Selon les recruteurs, il était la pièce manquante des Braves lors de cette cuvée: « Rémi, c’est quelqu’un qui nous amène du papier sablé, il a beaucoup de caractère et de vitesse [...] c’est quelque chose qu’on n'avait pas eu la chance de repêcher encore », insiste Eric Martin.

De son côté, le centre gaucher désire poursuivre son développement dans le M18 AAA avec les Grenadiers de Châteauguay. Si par la suite, il aimerait progresser avec les Braves dans la LHJAAAQ, son objectif à plus long terme reste d’atteindre la LHJMQ. Il n’est pas le seul à caresser ce rêve, mais il met toutes les chances de son côté pour y parvenir.

Se décrivant comme un joueur rapide et offensif, il « aime mettre de la pression et travailler efficacement en fond de territoire adverse ». La force de Rémi semble toutefois être sa résilience et sa détermination. « Je suis quelqu’un de très travaillant, autant sur la glace qu’en dehors, et je cherche constamment à m’améliorer », conclut le hockeyeur de 16 ans.