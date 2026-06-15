Sport Inclusifs Sud-Ouest
Basketball en fauteuil roulant gratuit à Saint-Clet
Tout au long de la saison estivale, Sport Inclusifs Sud-Ouest propose une activité gratuite à tous les citoyens de la Montérégie-Ouest avides de découvertes. C’est le moment idéal pour faire l'expérience d’un sport unique et en plein essor.
Ainsi la population des MRC de Vaudreuil-Soulanges, de Beauharnois-Salaberry, de Roussillon et du Haut-Saint-Laurent est conviée à Saint-Clet pour des matchs de basket en fauteuil roulant.
Les parties amicales sont ouvertes à tout le monde, avec limitations physiques ou pas, et ont lieu tous les mercredis soirs des mois de juillet et août, à partir de 19 h 30 au terrain de basketball de la municipalité situé au cœur de Soulanges.
Le matériel est même fourni.
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