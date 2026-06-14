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Sports et loisirs

Pour les 7 - 12 ans

Dernier droit pour s'inscrire à la course de boîtes à savon de Rigaud

Dernier droit pour s'inscrire à la course de boîtes à savon de Rigaud
Photo: Archives Néomédia

Le Club Optimiste Rigaud tiendra sa traditionnelle course de boîtes à savon le mercredi 24 juin, de 10 h à 13 h 30. Cette activité gratuite s’adresse aux enfants âgés de 7 à 12 ans résidents des villes de Rigaud, Très-Saint-Rédempteur, Sainte-Marthe et Pointe-Fortune. Le départ de la course se fera sur la rue Saint-Viateur, en face de la Résidence La Seigneurie (57, rue Saint-Viateur).

Les inscriptions sont en cours. Voici l'horaire de la journée:

- 7-8 ans dès 10 h (confirmation de présence entre 9 h 45 et 10 h);

- 9-10 ans dès 11 h (confirmation de présence entre entre 10 h 45 et 11 h);

- 11-12 ans dès 12 h (confirmation de présence entre entre 11 h 45 et 12 h);

La remise des médailles se fera après que tous les enfants du groupe d'âge aient complétés leurs 2 courses.

Inscription obligatoire

Les inscriptions se font via le formulaire Google Forms jusqu'au jeudi 18 juin 2026 - cliquer sur le bouton "Inscription" ci-dessous. Pour inscrire plus d'un enfant, il faut remplir un nouveau formulaire.

Matériel à prévoir

- Casque de sécurité obligatoire;

- Souliers fermés obligatoire;

- Bouteille d'eau;

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