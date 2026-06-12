Défit Le Suroît du Club de cyclisme du Suroît
Des tours de roue pour un organisme local
Le Club de tourisme du Suroît tiendra son premier Défi Le Suroît. Cet événement cycliste est avant tout une façon active d'amasser des fonds pour l'Hébergement La Passerelle.
Cette première édition sera lancée le 16 août dès 9 h à la Microbrasserie Trois Lacs du 434, rue Aimé-Vincent à Vaudreuil-Dorion.
L'activité caritative viendra apporter un support financier à La Passerelle qui, rappelons-le, apporte de l'aide aux femmes et aux enfants victimes de violence conjugale et familiale.
Les inscriptions sont présentement en cours. Les intéressés peuvent confirmer leur présence ou donner à la cause directement sur le site du Club.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
La Grande Vadrouille, pour une 43e et dernière fois
Après 43 années à faire bouger les citoyens de Vaudreuil-Dorion et des environs, la Grande Vadrouille en sera à sa dernière édition en 2026. L’événement, qui sera présenté pour une dernière fois le 20 septembre, fait face à un manque de ressources et de bénévoles. Néomédia s'est entretenu avec Jean-Pierre ...LIRE LA SUITE
Une première victoire pour les M13 D1R des Pionniers de Soulanges
Le dimanche 6 septembre au Centre sportif Soulanges avait lieu le premier match présaison de la nouvelle équipe M13 D1R des Pionniers de Soulanges. À cette occasion, le Collège Ste-Anne de Lachine était le visiteur. Dans un match chaudement disputé, les favoris locaux l'ont emporté par la marque de 4-3 en tirs de barrage. Emerik Laroche ...LIRE LA SUITE
Le club de patinage de vitesse change d'identité après 20 ans
Le Vortex des Trois-Lacs, anciennement connu sous le nom plus simple de club de patinage de vitesse des 3 Lacs, a récemment modifié son logo et une partie de son identité à l'approche de sa vingtième saison officielle. Si la formation sportive semble se distancer de ses origines, ses membres assurent que c'est dans une volonté de se propulser ...LIRE LA SUITE