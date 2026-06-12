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Sports et loisirs

Défit Le Suroît du Club de cyclisme du Suroît

Des tours de roue pour un organisme local

Des tours de roue pour un organisme local
Photo: Courtoisie

Le Club de tourisme du Suroît tiendra son premier Défi Le Suroît. Cet événement cycliste est avant tout une façon active d'amasser des fonds pour l'Hébergement La Passerelle.

Cette première édition sera lancée le 16 août dès 9 h à la Microbrasserie Trois Lacs du 434, rue Aimé-Vincent à Vaudreuil-Dorion.

L'activité caritative viendra apporter un support financier à La Passerelle qui, rappelons-le, apporte de l'aide aux femmes et aux enfants victimes de violence conjugale et familiale.

Les inscriptions sont présentement en cours. Les intéressés peuvent confirmer leur présence ou donner à la cause directement sur le site du Club
 

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