Victoire pour deux équipes des Voltigeurs en fin de semaine

Du 6 au 7 juin avaient lieu les championnats provinciaux scolaires de flag football de division 3 du RSEQ. Que ce soit dans la catégorie benjamin ou juvénile, les équipes féminines des Voltigeurs du Collège Bourget en ont mis plein la vue à leurs adversaires en devenant officiellement championnes.

D'abord, les cinq derniers matchs des benjamins, disputés au courant de la semaine dernière, se sont terminés par une victoire. La formation coachée par Victoria Di Loreto l'a emporté haut la main, 13-0 face aux Sphinx de l'école secondaire Jacques-Rousseau. Les Volts ont tout de même eu droit à leur lot d'adversité: ils ont battu l'Impact du collège Durocher 21-20.

Les Titans du collège Saint-Alexandre ont goûté à la médecine des jeunes athlètes de Bourget. Le tout s'est conclu par une victoire de 26-6 pour les Volts. Les benjamins ont également gagné 31-6 contre l'Arsenal du Collège Nouvelles Frontières et 26-8 versus les Kodiaks du Collège Mont-Saint-Louis.

Les juvéniles ont aussi de quoi être fières : elles ont mérité leur bannière notamment grâce à des performances de 18-13 contre les Sphinx de l'école secondaire Jacques-Rousseau, de 21-12 face aux Dragons du collège Saint-Jean-Vianney et de 34-8 versus les Gothics de l'école secondaire des Pionniers.

Les Voltigeurs juvéniles D3 n'ont rien laissé aux Loups de l'école Curé-Antoine-Labelle, les dominant par la marque de 28-0. Finalement, la troupe de l'entraineur Jean-Hugues Tessier a vaincu l'Express du Collège Saint-Sacrement 20-13.

Reconnaitre les efforts des élèves-athlètes

Chloé Daignault, élève de secondaire 4 évoluant avec les juvéniles, s'est d'ailleurs mérité une place parmi les quatre voltigeurs de la semaine. Elle est accompagnée de deux autres joueuses de flag football, soit Marion Béchard, en secondaire 2, et Olivia Neil, en secondaire 3.

Le mercredi 10 juin aura lieu le traditionnel gala des Voltigeurs à l'auditorium. Le rassemblement organisé par le programme des Voltigeurs vise à reconnaitre les efforts des élèves-athlètes et des entraineurs qui ont représenté le Collège avec les équipes des Voltigeurs cette année. Plusieurs prix majeurs seront remis durant le gala : prix individuels par équipe, Voltigeurs de l’année par niveau, Temple de la renommée et équipe de l’année.

Sans oublier le prix Gilles Gaumond remis à l'entraîneur de l'année pour son excellence, son leadership et l'impact marquant qu'il a eu sur le parcours des étudiants-athlètes.