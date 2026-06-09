Une 32e édition réussi pour les Jeux de la FADOQ

La FADOQ Région Rive-Sud-Suroît conclut avec fierté la 32ᵉ édition de ses Jeux régionaux, qui se sont déroulés du 27 avril au 28 mai 2026 à travers la région. Présentée dans le cadre du 55ᵉ anniversaire de l’organisation, l'événement a rassemblé près de 900 participantes et participants autour de 11 disciplines sportives et récréatives.

L'ensemble des participants, âgés de plus de 50 ans, attendaient ce rendez-vous avec enthousiasme et étaient heureux de retrouver collègues, bénévoles et amis.

« Les Jeux régionaux occupent une place importante dans la vie de plusieurs de nos membres », souligne Anne-Renée Hert. « Cette année encore, ils étaient heureux de se retrouver, de bouger et de partager de beaux moments. Voir autant de membres réunis dans le cadre de cet événement représente une grande fierté pour nous », ajoute la directrice générale de la FADOQ Région Rive-Sud-Suroît.

La programmation 2026 proposait le crible, le billard, le baseball-poche, le palet, le whist militaire, les dards, la pétanque, le pickleball, la marche prédiction, les petites quilles et le golf. Au-delà des activités, les Jeux régionaux permettent de faciliter les échanges entre les membres, les bénévoles et les clubs locaux.