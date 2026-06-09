Une nouvelle ère pour le sport dans Soulanges
L'aréna de Saint-Polycarpe change de mains
Après plusieurs années de dévouement, l'organisme à but non lucratif qui gérait l'aréna de Saint-Polycarpe passe le flambeau. C'est désormais la Régie intermunicipale du Centre Sportif Soulanges qui prendra en charge la gestion et l'administration de l'infrastructure sportive, une transition annoncée officiellement par le président Luc Isabelle.
Loin d'être vécue comme une perte, cette passation de pouvoirs est accueillie avec fierté par ceux qui ont porté le projet depuis le début. « Ce changement représente un pas dans la bonne direction pour l'avenir du bâtiment ainsi que pour la réalisation des futurs travaux », souligne Luc Isabelle dans sa lettre aux clients. Une transition qui, précise-t-il, est souhaitée depuis la création même de l'organisme.
L'action bénévole
Derrière cette réussite, des dizaines de personnes ont travaillé dans l'ombre pendant des années pour que l'aréna reste ouvert et accessible à toute la communauté. Daniel Beaupré, Jessica Berthiaume St-Pierre, Marc Besner, Dominic Desrocher, Maxime Gamelin, Camille Lefebvre, Jean-Pierre Ménard, Marie-Andrée Schmidt, Vincent Thivierge, Hugo Villemaire, Chantale Vincent et bien d'autres : autant de noms qui méritent d'être salués pour leur engagement bénévole.
Ce changement de gouvernance ouvre un nouveau chapitre pour l'aréna de Saint-Polycarpe. La Régie intermunicipale du Centre Sportif Soulanges hérite d'un bâtiment porté à bout de bras par une communauté mobilisée, et avec lui, la responsabilité de concrétiser les travaux et projets à venir.
Les anciens gestionnaires, eux, ne disparaissent pas pour autant. Ils s'engagent à rester impliqués pour assurer une transition en douceur et contribuer au succès de ce projet qui tient tant à cœur à toute la région.
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