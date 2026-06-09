Pour tout âge
Essais en cheerleading à la Cité-des-Jeunes
Intéressé par le cheerleading sans trop savoir pas où ou comment commencer? Le club Fusion Cheerleading tiendra des journées d'essai les 18 et 19 juin.
Les envieux et envieuses de 8 ans et plus pourront tenter leur chance et participer à l'aventure du club. Les essais se dérouleront les 16 et 18 juin à l'école secondaire de la Cité-des-Jeunes du 400 avenue Saint-Charles à Vaudreuil-Dorion.
L'événement est accessible aux intéressés de tout niveau. L'inscription est obligatoire pour un participation. Le formulaire est disponible en ligne.
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