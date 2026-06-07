Une fin de semaine marquée par le BMX à Coteau-du-Lac

Les meilleurs athlètes en BMX de la province étaient réunis les 6 et 7 juin pour participer à la coupe Québec de Coteau-du-Lac, la deuxième étape de la saison. Néomédia s'est rendu sur place afin d'en apprendre davantage sur cette communauté sportive très présente dans la région.

La piste de Coteau-du-Lac en est à sa 12e année, l'association de BMX de Vaudreuil-Soulages a maintenant l'habitude de recevoir différents championnats et compétitions sportives. Ainsi, le site de l'événement devient un lieu de rencontre important pour des athlètes venus de partout au Québec.

« On a des gens qui viennent de La Tuque, de Shawinigan, de Montréal, de Saint-Bruno, de Gatineau, de Québec et même de l'Ontario [… On se retrouve, du mois de mai au mois de septembre, ça devient comme notre deuxième famille: il y a des pilotes qui courent ensemble depuis qu'ils ont 4-5 ans », explique Valérie Roy, présidente du club de BMX de Vaudreuil-Soulanges.

On peut affirmer sans trop se tromper que l'engouement est réel puisqu'en tout, 445 pilotes se sont disputé 212 courses de qualification. La journée de dimanche doit se conclure par 23 grandes finales pour des pilotes âgés entre 5 et plus de 40 ans. Même les plus jeunes apprennent sur des vélos trotteurs. Ils ont jusqu'à 3 ans.

Comme c'est le cas dans la plupart des événements extérieurs, la Coupe Québec aurait mieux fait sans deux jours de pluie consécutifs « C'est sûr qu'on n'a pas été chanceux en fin de semaine, on a eu beaucoup de pluie et ça affecte la piste. On n'a pas le choix d'avoir une équipe de bénévoles qui travaille pour s'assurer que la piste soit belle et qu'il n'y ait pas de blessures », ajoute Mme Roy.

Direction le championnat du monde pour trois pilotes d'ici.

Bientôt, Noah Rema, 14 ans, Justin Lafleur, 15 ans, et Thalie Fournier, qui vient tout juste de fêter son 24ᵉ anniversaire, partiront pour l'Australie où ils participeront aux championnats du monde de BMX. Une épreuve imposante, mais qu'ils attendent tous les trois avec fébrilité.

Contrairement à ses coéquipiers, le jeune Noah n'en est qu'à sa cinquième saison en BMX, mais il se fait déjà remarquer Le résident de Pointe-des-Cascades s'est qualifié pour l'Australie en terminant 16ᵉ au classement canadien de sa catégorie l'an dernier. C'est le dernier rang donnant accès à la grande compétition.

Il s'agira d'une première pour le jeune coureur qui s'entraine néanmoins cinq fois par semaine grâce à son profil d'étudiant-athlète. Le sport-études de la Cité-des-Jeunes lui permet de s'entrainer autant en musculation qu'en endurance, notamment en faisant du vélo de route. La relation qu'il a développée avec son entraineur fait en sorte qu'il se développe plus rapidement et qu'il est toujours prêt mentalement.

Originaire de Coteau-du-Lac, Justin Lafleur habite à quelques minutes en vélo de la piste, ce qui facilite ses séances d'entraînement. Le parcours n'ayant plus de secret pour lui, Lafleur n'a fait qu'une bouchée de la compétition dimanche et a remporté haut la main ses épreuves Le jeune homme pratique ce sport depuis qu'il a 5 ans et n'en sera pas à sa première fois en Australie.

En effet, Justin Lafleur a participé à des championnats du monde en Caroline du Sud et en Écosse. Il a également terminé troisième au championnat canadien et deuxième au championnat québécois, ce qui lui a valu une place pour l'Australie. Ce n'est pas pour rien qu'il domine autant: « Je suis accompagné par un coach qui est d'origine française. Il est arrivé deuxième à un Championnat du monde », souligne-t-il. « Les pistes là-bas sont plus longues, demandent plus, mais c'est surtout mental: il ne faut vraiment pas que tu te laisses décourager par des petites erreurs ou que tu te laisses intimider par les autres qui sont à côté de toi », ajoute Justin.

Pour Thalie Fournier, le sport vient de prendre une tout autre dimension dans sa carrière. « Je viens de terminer mon bac en nutrition [et] je poursuis la maîtrise en nutrition sportive. J'essaie de faire ma maîtrise sur un projet axé sur le BMX », exprime la femme originaire des Cèdres pour qui la communauté sportive est très importante. Entraîneuse au sein du club de BMX de Vaudreuil-Soulanges, Thalie a notamment accompagné Noah à ses débuts.

Celle qui pratique le BMX depuis l'ouverture de la piste à Coteau-du-Lac s'estime chanceuse de pouvoir compétitionner de nouveau sur la scène internationale. Ce sera son troisième championnat du monde, après deux participations en Caroline du Sud et pour la dernière fois de sa carrière, elle s'alignera cette année dans la catégorie des 17-24 ans. Très impliquée au sein du club, Thalie siège également sur le conseil administratif.

Le championnat du monde 2026 de BMX prendra place à Brisbane à compter du 18 juillet.