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Sports et loisirs

Heureux mélange de sport et de culture

NDIP: Une nouvelle édition de Culture sportive

NDIP: Une nouvelle édition de Culture sportive
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Photo: Courtoisie Ville de NDIP

Le parc des Éperviers de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot accueillera la journée Culture sportive le 14 juin. Cette occasion bien spéciale présente différentes disciplines, mariant sports et arts.

La troupe Artecycle se chargera de l'animation avec un spectacle de BMX et de breakdance. 

Les danseurs et les athlètes du BMX présenteront différents numéros afin de faire valoir leur discipline. 

Différentes troupes s'alterneront au cours de l'été afin de faire connaître différents mélanges aux Perrotdamois et aux intéressés de la région. Les détails sont disponibles au www.ndip.org.

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