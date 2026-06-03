3 juin: Journée mondiale de la course à pied

Le mercredi 3 juin marqua une journée particulière pour plusieurs coureurs qui en profitèrent pour faire une sortie entre amis, seuls ou avec un club de course bien défini. Pour l’occasion, Neomedia a voulu mettre en lumière certaines initiatives dans Vaudreuil-Soulanges.

Le 23 août aura lieu la fameuse course Bryan Liew à Saint-Lazare. Rappelons que cet événement, qui a lieu sur la piste de l'école Westwood, a pour objectif de favoriser le développement d'installations sportives et athlétiques dans la région de Vaudreuil-Soulanges.

Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant et jusqu’au 22 août. Les inscriptions la journée même sont possibles jusqu'à 15 minutes avant chaque épreuve, soit le parcours 400 m pour les 6 ans et moins et le parcours de 1 km, 2 km, 5 km ou le 10 km pour les autres.

D’ici là, la Fondation des ressources alternatives du Sud-Ouest (FRAS) tiendra la 17ᵉ édition de son populaire défi à compter de 8 h le samedi 6 juin. Le but de cette course est d’abord et avant tout de soutenir les personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. L’événement prend place au pavillon Wilson et propose des parcours balisés de 1, 5 et 10 km.

Rejoindre un club de course

« Aujourd’hui, nous célébrons bien plus qu’un sport. Nous célébrons une passion qui rassemble, motive et fait bouger notre communauté, un pas à la fois. Que vous couriez pour le plaisir, pour votre santé, pour relever des défis ou simplement pour profiter du grand air, chaque kilomètre compte et chaque coureur a sa place au sein de notre grande famille », mentionne Lise Dubé, responsable du club de course amateur Les Z’amis coureurs, sur ses réseaux sociaux.

Le groupe se réunit chaque semaine pour une série d’entraînements variés visant à développer l’endurance, la vitesse et la force des coureurs. Les lundis à 18 h sont consacrés à la course continue, tandis que les mardis, à la même heure, les participants travaillent leur puissance lors de séances d’entraînement avec dénivelé. Les mercredis à 18 h, l’accent est mis sur les intervalles afin d’améliorer la capacité cardiovasculaire. En complément de ces rendez-vous hebdomadaires, les membres se regroupent souvent le dimanche pour une longue sortie, favorisant l’esprit d’équipe.

Les coureurs se réunissent au parc Optimiste, aux Cèdres. Les activités du club sont gratuites et ouvertes à tous. Pour plus d’informations, les intéressés sont invités à se rendre sur la page Facebook des Z’amis coureurs .

En collaboration avec le Runner Club, la boutique Zone-Avant Coureur organise une sortie de course de 6 km le samedi 6 juin à compter de 9 h. Tout le monde est bienvenu et le départ se fera au 585 avenue Saint-Charles.

La petite entreprise de course spécialisée située à Vaudreuil-Dorion en a également profité pour annoncer qu’elle vendait maintenant des chaussures Asics et New Balance.