Hudson est le théâtre du lancement de la saison de la PGA du Québec

Les activités 2026 de la PGA du Québec sont officiellement lancées. Le Club de golf Whitlock situé à Hudson a été choisi par l'organisation pour donner le coup d'envoi.

La PGA du Québec tenait à l'illustre golf la première Classique individuelle de l'année. Ce premier parcours estival a donc été l'occasion pour la fédération de lancer ses activités. Qui plus est, les joueurs ont pu participer à la première ronde de qualification en vue de la Coupe Canada Victroiaville-Fenergic 2026.

Du côté de la Classique individuelle, les professionnels de la PGA du Québec se disputaient une part de la bourse lors d’une ronde qui s’est conclue de façon spectaculaire. Après 18 trous de jeu, Tim Alary et Alexis Clément se retrouvaient à -3 (69) au sommet du classement, forçant la tenue d’une prolongation.

Les deux compétiteurs ont livré un véritable duel de haut niveau pendant plus d’une heure et demie, disputant pas moins de six trous de prolongation. Alternant entre les trous no 18 et no 10 à trois reprises chacun, Alary et Clément ont démontré une résilience remarquable et un sang-froid exceptionnel sous pression. Chaque trou a offert son lot de moments spectaculaires, alors que les deux professionnels refusaient de céder le moindre terrain à leur adversaire dans ce qui s’est avéré l’une des prolongations les plus captivantes du circuit de la PGA du Québec. Les deux hommes se sont ainsi partagés les grands honneurs de cette rencontre.