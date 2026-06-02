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Sports et loisirs

Concours par équipe de Gymnastique Québec

Complicité et apprentissage pour le club Gymini

Complicité et apprentissage pour le club Gymini
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Photo: Courtoisie Gymini

Certains athlètes du Club de gymnastique Gymini, basé à Vaudreuil-Dorion, ont pris part au Concours par équipe de Gymnastique Québec qui a eu lieu au centre multisports de Joliette du 29 au 31 mai. 

Bien accueillis par leurs hôtes du club Hopla, les gymnastes d'ici ont fièrement représenté la région en réalisant de nombreuses performances inspirantes et dignes de mention. Tout au long de la fin de semaine, les gymnastes ont démontré détermination, esprit d’équipe et dépassement de soi dans chacune de leurs prestations.

Parmi les faits saillants, le duo 2 Much, composé de Sarah-Maude Fillion et de Anaïs Robert, a brillamment monté sur le podium en décrochant une superbe 3e place, accompagnée d’une bourse de 200 $.

Notons également les réussites de chaques équipes:

Les Licornes, composées de Kiara McCabe, Salomé Mora, Livia Stars-Duffie et Léane Woo Sun Cheong, ont terminé en 5e position dans leur bloc, offrant une performance solide et constante.

Quad JMMN, formée de Marianne Blain, Justine Brennan, Malorie Rozon Rodrigue et Anaïs Robert, s’est illustrée avec une excellente 14e place sur 59 équipes, bon pour une 3e position dans leur bloc.

The big 4, composée de Olivia Fortin, Emma Lawn, Océane Malonga et Mika Trottier, a obtenu une honorable 27e place sur 59 équipes, démontrant de belles habiletés techniques.

L’équipe MKSM Flip & Fun, regroupant Maïna D’Amour-Lalonde, Kara Panagiotopoulos, Simone Baillargeon et Maya Campbell, a réalisé une très belle compétition en terminant au 5e rang sur 20 équipes.

Finalement, un défi de taille se dressait devant l’équipe des Singes Royaux. En effet, Emma Fleurent, Anaïs Gagné, Daphné Lamarche et Béatrice Thibeault ont relevé le défi de compétionner en R4 eux qui sont habituellement classés en R3. Leur toute première expérience dans cette division a été couronné par un pointage final de 70,742 ! Les quatres jeunes filles ont décroché la 15e place par équipe, une performance fort encourageante dans ce contexte.

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