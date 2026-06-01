Le 6 juin, c’est la fête de la pêche
Le comité ZIP du Haut-Saint-Laurent initie les jeunes à la pêche
C’est avec grand plaisir que le Comité ZIP du Haut Saint-Laurent, en collaboration avec la Fondation pour la biodiversité et la faune du Québec, permettra aux jeunes de la région de s'initier à la pêche, le samedi 6 juin prochain.
Les apprentis pêcheurs pourront ainsi se familiariser avec l’habitat du poisson, les différentes techniques de pêche, l’éthique du pêcheur ainsi que les bonnes pratiques en matière de sécurité et de protection de l’environnement.
Avec l’autorisation du MELCCFP, chaque jeune pêcheur préalablement inscrit recevra un certificat Pêche en herbe qui lui tiendra lieu de permis de pêche jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 18 ans.
« Le programme Pêche en herbe est l’une des grandes fiertés de la Fondation depuis plus de 29 ans. S’il a permis d’initier plus de 400 000 jeunes depuis 1997, c’est grâce à des organismes comme le Comité ZIP du Haut Saint-Laurent. Merci d’assurer la relève en permettant l’initiation de jeunes à la pêche sportive », exprime Jean-Claude d’Amours, président-directeur général à la Fondation.
Au cours de la période estivale 2026, la Fondation pour la biodiversité et la faune du Québec compte rejoindre plus de 22 000 nouveaux adeptes, grâce aux organismes locaux qui prennent en charge les activités Pêche en herbe.
Procéder à l’inscription
Cette activité s’inscrit dans le cadre du programme Pêche en herbe de la Fondation. Ce programme est rendu possible grâce aux partenaires principaux : Canadian Tire et le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP).
Pour obtenir plus d'informations sur les certificats Pêche en herbe ou pour inscrire son enfant, âgé entre 6 et 17 ans, les intéressées sont priées de communiquer avec le Comité ZIP par courriel, à l’adresse suivante : caroline@ziphsl.org.
L’activité aura lieu au parc régional des Îles-de-Saint-Timothée le 6 juin à 9 h.
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