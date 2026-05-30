Un hockeyeur de la région pourrait remporter sa deuxième Coupe Stanley

Au cours des prochains jours, un citoyen ayant des racines bien établies dans Vaudreuil-Soulanges pourrait bien mettre la main sur une deuxième Coupe Stanley. En effet, William Carrier qui porte les couleurs des Hurricanes de la Caroline dans la Ligue nationale de hockey, a vu son équipe accéder à la finale des séries éliminatoires dans les dernières heures.

Pour y arriver, aux côtés de ses coéquipiers, il a dû éliminer l’équipe de son enfance, soit Les Canadiens de Montréal. Rappelons que pour la formation sportive de la Caroline, il s’agit d’une première participation à la finale de la Coupe Stanley, sous la direction de Rod Brind’Amour, mais également d'une première tout court depuis 2006. Comme le hasard fait bien les choses, il affrontera son ancienne équipe, soit les Golden Knights de Las Vegas lors de cette finale tant attendue par les amateurs de hockey.

Le numéro 28 qui joue à l’aile gauche a fréquenté le Collège Bourget de Rigaud de 2006 à 2008. Lors d’un gala sportif, tenu le 5 juin 2017, il a été introduit au Temple de la renommée des Voltigeurs de Bourget.

Lors de cette cérémonie, il a profité de l’occasion pour rappeler aux jeunes l’importance du travail et de la persévérance pour un athlète. Lorsqu’on prend connaissance de son parcours, on note qu’il a dû lui-même mettre en application ses conseils.

L’ailier gauche a entamé sa carrière junior avec les Screaming Eagles du Cap-Breton dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. En 2012, il remporte une médaille au Championnat du monde des moins de 18 ans.

Après trois saisons chez les juniors, il est choisi 57ᵉ par les Blues de Saint-Louis en 2013. En 2014, il déménage à Buffalo pour se joindre aux Sabres. Il joue sa première saison chez les pros en 2014-2015 en portant les couleurs des Americans de Rochester, le club école de cette formation.

Il change d’uniforme pour celui des Sabres en 2016-2017. Finalement, il atterrit chez les Golden Knights en 2017 lors du repêchage d’expansion. Près de six ans après son arrivée dans la capitale du vice aux États-Unis, il remporte les honneurs et a la chance de voir son nom être gravé sur le Saint-Graal.

C’est lors de la saison 2024-2025 qu’il joint les Hurricanes de la Caroline, au cours de laquelle il marque quatre buts et obtient sept aides pour un total de onze points.

Depuis le début du parcours éliminatoire de son équipe, il a trois points à sa fiche pour autant d’aides sur les buts de coéquipiers, tous inscrits contre les Canadiens de Montréal.

C’est donc dès le mardi 2 juin prochain que débuteront les hostilités sur la patinoire du Lenovo Center en Caroline, avant de se transporter au T-Mobile de Las Vegas. William Carrier obtiendra-t-il une deuxième bague de champion?