Des premiers pas qui ne laisseront jamais leurs empreintes dans le sable
Le deuil invisible
Il y a des absences qui prennent toute la place, même lorsque personne ne les voit. Parmi elle, celle d’un enfant attendu, imaginé, déjà aimé, mais avec qui on ne rentrera jamais à la maison.
Comme si le vide créé par son absence n’avait d’égal que l’immensité de l’amour qui lui était destiné. Comment apprendre à vivre avec l’absence d’un enfant qui a laissé derrière lui autant d’amour et de promesses? C’est la question que se pose les parents qui traversent un deuil périnatal. Et, ils sont plus nombreux que l’on pourrait croire.
Selon le Réseau des centres de ressources périnatales du Québec, environ 23 000 familles vivent annuellement un deuil périnatal. Parallèlement, l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) rapporte que 15 à 20 % des grossesses de moins de 20 semaines sont non viables. En ce qui concerne les mortinaissances, elles sont de 4 sur 1000.
Seuls avec leur chagrin
Souvent incompris dans leur souffrance, les parents endeuillés se retrouvent confrontés à un chagrin que la société peine encore à reconnaître pleinement, les laissant parfois seuls face à une perte qui bouleverse leur vie.
Chaque parent vit cette épreuve différemment, et les conséquences peuvent varier en fonction de son vécu, des circonstances de la perte et du soutien dont il bénéficie.
Surmonter l’insurmontable
Il y a autant d’impacts que de parents orphelins. Personne ne traverse cette épreuve de la même façon. Choc post-traumatique, détresse, tristesse profonde, colère, culpabilité, incompréhension, sentiment de vide ou d’injustice. Pour certains, le deuil prend toute la place, monopolise chaque instant de cette réalité dans laquelle ils sont plongés.
Pour d’autres, il se vit dans le silence, derrière un sourire forcé, au milieu du quotidien qui se poursuit et derrière l'apparence que tout va bien.
Peu importe comment il est vécu, il porte en lui-même son lot de souffrance et ses espoirs volés.
Quelques jours pour pleurer
Au Québec, le soutien offert aux parents endeuillés varie selon le moment où survient la perte de l’enfant. Selon le stade de la grossesse, les droits aux congés et aux prestations financières diffèrent. Succinctement, si le deuil survient avant la 20ᵉ semaine de grossesse, la mère peut bénéficier de trois semaines d’absence au travail à ses frais. Pour le père, il doit obligatoirement détenir un billet médical pour obtenir le même droit.
Lorsque l’arrêt de grossesse survient après 20 semaines, la mère a le droit à un congé de maternité d’une durée maximale variant entre 15 ou 18 semaines. En ce qui concerne le père, le régime actuel lui accorde cinq jours de congés. De ce nombre, deux sont payés.
Briser le silence pour mieux accompagner les parents endeuillés
Le deuil périnatal est une épreuve qui laisse des traces, souvent invisibles. Derrière la douleur des parents se cache généralement un silence difficile à percer. Pourtant, il est essentiel de reconnaitre leur souffrance et de leur permettre d’en parler librement. Contrairement à ce que l’on raconte, le deuil ne s’efface pas avec le temps. Il demeure présent dans les souvenirs qui ne remplissent jamais les moments de vie qu’on avait imaginés. Les ressources disponibles sont unanimes : si vous vivez un deuil périnatal, n’hésitez pas à demander du soutien. Personne ne devrait pleurer seul et en silence.
Voici les ressources disponibles :
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Clinique de vaccination contre la rage à venir à Salaberry-de-Valleyfield
En raison des nombreux cas de rage du raton laveur au Québec, la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal, mandatée par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), tiendra au cours des prochaines semaines des cliniques de vaccination contre la rage à tarif réduit en ...LIRE LA SUITE
La fin d'une entente essentielle pour le maintien à domicile
En 2007, un projet novateur voyait le jour à Vaudreuil-Dorion : la Coopérative de Solidarité la Seigneurie de Vaudreuil . Fondé par M. Edgar Marcoux, ce lieu se distingue par sa mission particulière, soit celle d’offrir à une clientèle ciblée un accès aux services du CLSC e n tout temps. Or, près de vingt ans après son ouverture, ...LIRE LA SUITE
Passez à l'action en cette Semaine de la solidarité
À l'occasion de la Semaine de la solidarité, qui se tiendra partout au Québec du 11 au 17 octobre 2026, chacune et chacun est invité à se joindre au mouvement en posant un geste d'entraide et de partage pour soutenir celles et ceux qui en ont le plus besoin. « Le geste le plus important est celui que l'on pose. » Aussi simple soit-elle, ...LIRE LA SUITE