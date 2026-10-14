La fin d'une entente essentielle pour le maintien à domicile

En 2007, un projet novateur voyait le jour à Vaudreuil-Dorion : la Coopérative de Solidarité la Seigneurie de Vaudreuil. Fondé par M. Edgar Marcoux, ce lieu se distingue par sa mission particulière, soit celle d’offrir à une clientèle ciblée un accès aux services du CLSC en tout temps.

Or, près de vingt ans après son ouverture, voilà que cette entente, au coeur même de la mission de l’établissement, tire à sa fin. En effet, les résidents ont récemment reçu une lettre les informant qu’elle ne serait pas renouvelée et prendrait fin en décembre prochain.

Cette annonce soulève des inquiétudes auprès de ceux qui y habitent. C’est notamment le cas de Mme Louise-Marie Dawson, résidente depuis l’ouverture des lieux. Face à l’arrêt imminent du programme permettant le maintien à domicile de près de 200 résidents, âgés de 70 ans et plus, Mme Dawson a lancé une pétition, qui à l’heure actuelle cumule plus de trois cents signataires.

Par cette démarche, elle espère convaincre les décideurs de maintenir ces services essentiels, sans lesquels plusieurs résidents pourraient se voir contraints de quitter leur logement pour un centre d'hébergement et de soins de longue durée. Rappelons que l’objectif du programme est d’offrir une alternative au CHSLD tout en favorisant l’inclusion sociale.

D’ailleurs, le site internet de la Coopérative de Solidarité la Seigneurie de Vaudreuil souligne largement les bénéfices du partenariat avec le CSSS en précisant que cela assure une présence permanente. « Une première au Québec », peut-on lire.

Un partenariat unique

Depuis 2007, une entente novatrice entre le CHSLD et la Coopérative de Solidarité la Seigneurie de Vaudreuil permet aux résidents de compter, jour et nuit, sur la présence d’un personnel qualifié. Bien que les locataires soient autonomes, ils ont besoin d’une aide ponctuelle. Certains nécessitent une supervision pour la prise de leur médication, tandis que d’autres ont besoin d’un coup de main pour accomplir des tâches quotidiennes. Pensons notamment aux soins d’hygiène ou encore aux transferts de ceux qui sont à mobilité réduite.

Mme Dawson mentionne que la Coop est incontestablement un joyau de la communauté et qu’elle doit se battre contre l’arrêt des services, non seulement pour elle, mais surtout pour tous ceux qui se taisent par peur des représailles de la part de la direction.

« Il faut revenir à la base. La Coop a été mise sur pied avec ce service-là. C’était la vision de M. Marcoux. Je veux que le maire réponde à la question : que comptez-vous faire des 200 résidents qui comptent sur cette entente pour demeurer chez eux ? Ici, ils demeurent actifs, ils participent aux activités, c’est une véritable communauté. Le moral des troupes est à son plus bas. Nous subissions un climat de terreur de la part de la direction », confie Mme Dawson en soulignant que plusieurs résidents à la Coop depuis de nombreuses années.

Tous les citoyens désireux de soutenir la Coopérative de Solidarité la Seigneurie dans sa lutte pour préserver les services du CLSC sont invités à signer la pétition. L'objectif final est de garantir aux personnes âgées la possibilité de vivre dignement et en sécurité dans leur foyer.