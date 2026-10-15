Le dimanche 15 novembre
Clinique de vaccination contre la rage à venir à Salaberry-de-Valleyfield
En raison des nombreux cas de rage du raton laveur au Québec, la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal, mandatée par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), tiendra au cours des prochaines semaines des cliniques de vaccination contre la rage à tarif réduit en Montérégie. L'une d'elles s'arrêtera à Salaberry-de-Valleyfield le dimanche 15 novembre.
Celles-ci se tiennent sur rendez-vous seulement (une plage par propriétaire), le nombre de places est limité. Les inscriptions des propriétaires d’animaux provenant des régions ciblées seront privilégiées.
Le coût pour faire vacciner son animal est de 15 $, payable en argent comptant, par Interac ou par carte de crédit. La vaccination sera effectuée par des étudiants en médecine vétérinaire, sous la supervision de médecins vétérinaires bénévoles.
Les animaux doivent être en bonne santé pour recevoir le vaccin. L'âge minimal de l'animal à vacciner doit être de 12 semaines.
Cette clinique est offerte uniquement pour la vaccination contre la rage des chats et des chiens. Aucun autre vaccin ni soin vétérinaire ne sera administré sur place. Les animaux présentant un comportement susceptible de compromettre la sécurité du personnel ne pourront pas être vaccinés lors de cette clinique de vaccination.
Les plages horaire pour des rendez-vous à la clinique de Salaberry-de-Valleyfield seront prochainement accessibles. Notons qu'un certificat de vaccination est remis pour chaque animal vacciné.
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