Du 11 au 17 octobre
Passez à l'action en cette Semaine de la solidarité
À l'occasion de la Semaine de la solidarité, qui se tiendra partout au Québec du 11 au 17 octobre 2026, chacune et chacun est invité à se joindre au mouvement en posant un geste d'entraide et de partage pour soutenir celles et ceux qui en ont le plus besoin.
« Le geste le plus important est celui que l'on pose. » Aussi simple soit-elle, chaque action compte. Qu'il s'agisse d'offrir du temps, de communiquer son expertise, de faire un don ou de tendre la main à une personne isolée, tout le monde peut contribuer, à sa façon, au mieux-être collectif. C'est dans ces gestes du quotidien que la solidarité prend tout son sens.
Elle s'exprime, tout au long de l'année, notamment lors d'activités réalisées par des organismes communautaires, dans les bibliothèques et dans bien d'autres lieux d'entraide. Faire du bénévolat, participer à une distribution alimentaire ou développer une initiative dans son quartier : autant de manières de renforcer le tissu social et de bâtir des communautés plus inclusives, bienveillantes et dynamiques.
Faits saillants
Créée en 2010, la Semaine de la solidarité constitue un temps fort pour encourager l'entraide et la participation au sein des communautés tout au long de l'année. L'évènement culmine avec la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, soulignée chaque année le 17 octobre.
La Semaine a pour objectif d'inviter la population à se montrer solidaire, de promouvoir les valeurs de partage et de sensibiliser aux réalités vécues par les personnes en situation de pauvreté et d'exclusion sociale.
Les organisations, les entreprises et la population de toutes les régions du Québec sont invitées à faire connaître leurs gestes de solidarité dans les médias sociaux à l'aide des mots-clics #SemaineSolidarité et #Solidarité.
Pour en apprendre davantage sur la Semaine de la solidarité, rendez-vous à Québec.ca/semaine-solidarité.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Une collecte de sang à venir dans Vaudreuil-Soulanges
Il serait bien faux de croire que parce que l'automne est arrivé, les besoins en sang diminuent. Bien au contraire, c'est pourquoi il est important de faire un don de sang tout au long de l'année. Les citoyens de Vaudreuil-Soulanges pourront donner du sang le 19 octobre. La collecte prévue prendra place à L'Île-Perrot et à Rigaud. Voici ...LIRE LA SUITE
Des conseils juridiques gratuits pour les citoyens de la région
Le Jeune Barreau de Montréal (JBM) tiendra sa 47e Clinique juridique téléphonique, les 17 et 18 octobre 2026, de 9 h à 16 h. Lors de cette fin de semaine, plus d’une centaine d’avocats bénévoles se mobilisent pour offrir gratuitement de l’information juridique à la population québécoise afin de favoriser un meilleur accès à la ...LIRE LA SUITE
505 516 $ amassés pour soutenir les jeunes les plus vulnérables
La toute première édition de la Soirée Cœur d’enfant de la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie a permis d’amasser une somme incroyable de 505 516 $ afin de soutenir les jeunes suivis sous la protection de la jeunesse en Montérégie. Tenu à la Plaza Rive-Sud le 8 octobre dernier, l’événement a réuni 400 membres de la ...LIRE LA SUITE