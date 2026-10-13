Passez à l'action en cette Semaine de la solidarité

À l'occasion de la Semaine de la solidarité, qui se tiendra partout au Québec du 11 au 17 octobre 2026, chacune et chacun est invité à se joindre au mouvement en posant un geste d'entraide et de partage pour soutenir celles et ceux qui en ont le plus besoin.

« Le geste le plus important est celui que l'on pose. » Aussi simple soit-elle, chaque action compte. Qu'il s'agisse d'offrir du temps, de communiquer son expertise, de faire un don ou de tendre la main à une personne isolée, tout le monde peut contribuer, à sa façon, au mieux-être collectif. C'est dans ces gestes du quotidien que la solidarité prend tout son sens.

Elle s'exprime, tout au long de l'année, notamment lors d'activités réalisées par des organismes communautaires, dans les bibliothèques et dans bien d'autres lieux d'entraide. Faire du bénévolat, participer à une distribution alimentaire ou développer une initiative dans son quartier : autant de manières de renforcer le tissu social et de bâtir des communautés plus inclusives, bienveillantes et dynamiques.

Faits saillants

Créée en 2010, la Semaine de la solidarité constitue un temps fort pour encourager l'entraide et la participation au sein des communautés tout au long de l'année. L'évènement culmine avec la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, soulignée chaque année le 17 octobre.

La Semaine a pour objectif d'inviter la population à se montrer solidaire, de promouvoir les valeurs de partage et de sensibiliser aux réalités vécues par les personnes en situation de pauvreté et d'exclusion sociale.

Les organisations, les entreprises et la population de toutes les régions du Québec sont invitées à faire connaître leurs gestes de solidarité dans les médias sociaux à l'aide des mots-clics #SemaineSolidarité et #Solidarité.

Pour en apprendre davantage sur la Semaine de la solidarité, rendez-vous à Québec.ca/semaine-solidarité.