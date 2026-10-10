505 516 $ amassés pour soutenir les jeunes les plus vulnérables

La toute première édition de la Soirée Cœur d’enfant de la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie a permis d’amasser une somme incroyable de 505 516 $ afin de soutenir les jeunes suivis sous la protection de la jeunesse en Montérégie. Tenu à la Plaza Rive-Sud le 8 octobre dernier, l’événement a réuni 400 membres de la communauté d’affaires et partenaires engagés autour d’une même volonté : donner aux jeunes les plus vulnérables les moyens de croire en leur avenir.

Animée par Mario Tessier, la soirée a permis de mettre en lumière la réalité de jeunes qui, malgré des parcours marqués par l’adversité, peuvent réaliser leurs rêves lorsqu’ils bénéficient du soutiennécessaire.

De bénéficiaire à membre de l’équipe de la Fondation

Parmi les moments marquants de la soirée, le témoignage de Claudy a particulièrement touché les personnes présentes. Alors qu’elle était elle-même suivie sous la protection de la jeunesse, Claudy a

pu compter sur le soutien de la Fondation pour poursuivre ses études. Aujourd’hui, elle travaille à son

tour au sein de la Fondation afin de contribuer à offrir cette même chance à d’autres jeunes.

« J’ai toujours été quelqu’un de très autonome et responsable, mais à 17 ans, j’avais encore besoin

d’être guidée, d’avoir du soutien et d’être encouragée par quelqu’un qui croyait en moi. La Fondation

a joué pour moi le rôle d’un parent. Je savais qu’au bout de la ligne, je n’étais pas complètement seule, il y avait quelqu’un qui était là pour m’aider à avancer. Maintenant, je travaille à temps plein pour la Fondation pour pouvoir redonner à mon tour aux enfants », témoigne Claudy.

Son parcours illustre concrètement l’impact que peut avoir un soutien au bon moment et rappelle

qu’investir dans un jeune, c’est aussi investir dans tout ce qu’il peut devenir.

Une soirée qui transforme la générosité en possibilités

Les fonds recueillis lors de la Soirée Cœur d’enfant permettront de répondre à des besoins qui font

une réelle différence dans le quotidien et le parcours des jeunes.

« Derrière chaque dollar amassé ce soir, il y a une possibilité de plus pour un jeune : recevoir des soins, poursuivre ses études, découvrir une passion, développer son autonomie ou simplement vivre une expérience qui lui fera du bien. C’est ça, l’impact de la générosité : permettre à un jeune de voir plus grand que les circonstances dans lesquelles il a commencé sa vie », souligne Martine St-Arneault, directrice générale de la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie.

Un immense merci à nos coprésidents d’honneur, Sébastien Tremblay, vice-président et directeur

général de PCL Construction, et Nicolas Jahandiez, CFO – VP Opérations de Nespresso Canada, ainsi qu’aux membres de notre comité d’honneur : Andréanne Beaulieu, Charles-André Bilodeau, Pierre Larouche, Nathalie Mercier, Jacques (jr) Olivier et Guy Roy, pour leur mobilisation et leur précieux soutien.

La Fondation tient également à remercier chaleureusement les présentateurs officiels de la soirée, Nespresso et PCL Construction, ainsi que tous ses partenaires corporatifs, Scotia Gestion de patrimoine, Chagall, EG Électrique, Intelcom, People Corporation, Cascades, Groupe Deschênes Pépin, L.A. Hébert, Langlois avocats, Stikeman Elliott, Vitreco, ARJ Architectural, Coffrages Synergy, Fortier D’Amour Goyette, Groupe Robert, Nous vendons votre maison – Équipe Dussault, Volkswagen Brossard - Groupe Automax, BJC, Groupe Induspac, Metro Supply Chain, Mitchel Lincoln, MSDL/Jodoin Lamarre Pratte Architectes, Navada, Stantec. Sans oublier nos commanditaires, participants et bénévoles qui ont contribué au succès de cette première édition. Leur générosité permettra à des jeunes de bénéficier d'un soutien concret pour avancer, développer leur autonomie et bâtir un avenir à la hauteur de leurs aspirations.

