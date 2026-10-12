Des conseils juridiques gratuits pour les citoyens de la région

Le Jeune Barreau de Montréal (JBM) tiendra sa 47e Clinique juridique téléphonique, les 17 et 18 octobre 2026, de 9 h à 16 h. Lors de cette fin de semaine, plus d’une centaine d’avocats bénévoles se mobilisent pour offrir gratuitement de l’information juridique à la population québécoise afin de favoriser un meilleur accès à la justice.

Alors que les besoins pour un soutien juridique sont considérables, les juristes bénévoles pourront guider la population dans des situations parfois complexes et délicates. Il suffira de composer le 1 (844) 779-6232 pour parler avec un professionnel du droit et obtenir des réponses en lien notamment avec différentes questions:

- Droit du travail : licenciement injustifié, harcèlement au travail, droits des employés;

- Droit du logement : problèmes avec le propriétaire, vices cachés, droits des locataires;

- Droit de l’immigration : Permis de travail, permis d’étude, changement de législation;

- Droit de la famille : Divorce, garde des enfants, pension alimentaire;

- Gestion des successions : partage d'héritage, contestation de testament;

- Conflits de voisinage : nuisances sonores, délimitation de terrain;

- Droit de la jeunesse : protection des droits des enfants, contestation d’une décision de la Direction

de la protection de la jeunesse (DPJ), comprendre les droits de vos enfants;

- Droit pénal et criminel : contravention de stationnement, probation;

- Droit de la copropriété : conflits entre copropriétaires ou avec le syndicat de copropriété;

- Et plus encore...

« Derrière chaque question juridique, il y a d’abord une personne qui cherche à comprendre ses droits et les options qui s’offrent à elle. Pour cette 47e édition de notre Clinique juridique téléphonique, nos jeunes avocats bénévoles choisissent une fois de plus de mettre leur temps et leur expertise au service des citoyens. C’est tout le sens de L’Humain d’abord : une profession accessible, profondément engagée dans sa communauté et attentive aux personnes qu’elle sert. Je suis particulièrement fière de voir, année après année, la relève juridique se mobiliser avec autant de générosité pour redonner à la communauté et contribuer concrètement à l’accès à la justice. Merci à nos précieux bénévoles et partenaires! », précise Me Jeanne Gagné, présidente du Jeune Barreau de Montréal (JBM).

Dans un contexte où le coût de la vie exerce une pression importante sur de nombreux ménages québécois, l’accès aux services juridiques peut représenter un défi supplémentaire. Les seuils d’admissibilité à l’aide juridique demeurent relativement bas, laissant plusieurs personnes qui n’y sont pas admissibles avec une capacité financière néanmoins limitée pour retenir les services d’un avocat. À cela s’ajoutent la complexité perçue des démarches et la difficulté à savoir vers quelles ressources se tourner.

C’est pour pallier ces obstacles à l’information juridique que pendant deux jours, les avocat.e.s bénévoles répondront aux questions des Québécoises et Québécois gratuitement.

Cette initiative, qui s’inscrit dans la mission du JBM de promouvoir l’accès à la justice, est rendue possible grâce à la mobilisation de nombreux partenaires du milieu juridique. Le JBM remercie le Barreau du Québec, le Barreau de Montréal, le Centre d’accès à l’information juridique (CAIJ), Norton Rose Fulbright et Vidéotron Affaires pour leur précieuse contribution. Il souligne également la collaboration indispensable du Jeune Barreau de Québec, du Jeune Barreau de Longueuil, de l’Association canadienne des parajuristes et de Justice Pro Bono, dont l’engagement permet d’offrir ce service gratuit à la population québécoise.