Bénévoles recherchés pour l'aide aux devoirs de la Maison de la Famille

La Bibliothèque Marie-Uguay de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot accueille les jeunes de l'aide aux devoirs du lundi au jeudi de 16 h à 16 h 50 et de 17 h à 17 h 50

La Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges est à la recherche de bénévoles pour son service d’aide aux devoirs. La personne intéressée devra être disponible de 16 h à 18 h pour faire son bénévolat dans l’un des trois points de service où a lieu cette activité.

Notons que ce service est offert gratuitement à tous (citoyens ou non des municipalités visitées) et sans inscriptions.

Ces trois endroits sont:

- Bibliothèque de Saint-Zotique où les jeunes participants se donnent rendez-vous les mardis de 15 h 30 à 16 h 20 ou de 16 h 40 à 17 h 30;

- Bibliothèque Marie-Uguay de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot du lundi au jeudi de 16 h à 16 h 50 et de 17 h à 17 h 50;

- Centre Jean-Marc-Ducharme de Vaudreuil-Dorion les lundis et mardis de 16 h à 16 h 50 et de 17 h à 17 h 50;

Quatre à six élèves sont acceptés par période d'aide aux devoirs.

La personne bénévole aura comme responsabilité de soutenir les enfants dans leurs devoirs et leurs apprentissages, de les aider à prendre confiance et à renforcer leurs compétences.

Le candidat choisi devra être à l’aise avec les étudiants d’âge scolaire et avoir une bonne connaissance académique, en plus d’être ponctuel, fiable et respectueux.

Pour informations, on peut contacter Marie au (450) 217-2177 poste 103.