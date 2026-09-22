28e édition du Festival des couleurs de Rigaud
Célébrer la saison des couleurs au Parc Chartier-De-Lotbinière
La 28ᵉ édition du traditionnel Festival des couleurs de Rigaud aura lieu les 10, 11 et 12 octobre prochain au parc Chartier-De-Lotbinière. Il s'agit d'une fabuleuse occasion pour profiter du plein air et des activités proposées en famille ou entre amis.
En 2026, ce rendez-vous automnal offrira d'ailleurs une panoplie de nouveautés pensées pour rendre l’expérience des festivaliers encore plus agréable. Le site et la grande scène seront réaménagés afin d’offrir une meilleure visibilité lors des spectacles. L’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite sera également bonifiée, permettant au festival d’accueillir encore mieux tous ceux qui viennent célébrer à Rigaud.
Les Premières Nations prendront aussi part à l'événement puisque des danseurs traditionnels et de pow-wow de Kahnawà:ke animeront les foules tandis que des ateliers d’art autochtone seront à la disposition de tous.
Dans la même veine, une toute nouvelle activité s’ajoute également au Sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes, où les Contes et légendes du mont Rigaud feront découvrir les histoires qui habitent ce lieu emblématique.
Préserver notre environnement: tout aussi important que de fêter l'automne
Parce que profiter de l’automne, c’est aussi prendre soin de l’endroit où on le célèbre, le festival poursuit ses efforts en matière d’écoresponsabilité.
La Maison des jeunes de Rigaud sera sur le site pour sensibiliser les festivaliers et encourager de bonnes pratiques tout au long de la fin de semaine.
Artisans, saveurs locales, animations, activités jeunesse et plaisirs d’automne seront également de la partie.
La musique d'ici au rendez-vous
Rappelons que cinq spectacles seront présentés: WHAT’S NEXT ! ? dont les membres sont de la région, Les Gars du Nord, Something New (hommage aux Beatles), Le Vent du Nord et France D’Amour, avec Éléonore Lagacé comme invitée spéciale.
Les citoyens et les gens de la région désirant s’acheter des billets et en savoir plus sur la programmation complète peuvent se rendre sur le site web du festival.
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