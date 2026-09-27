88% de la population est d'accord pour augmenter le budget des organismes

Le Réseau québécois de l’action communautaire autonome (RQ-ACA) dévoile les résultats d’un sondage majeur mené par la firme L’Observateur. L’étude met en lumière un appui et une reconnaissance sans équivoque de la population envers les organismes de l’action communautaire autonome (ACA), tout en exprimant une profonde inquiétude face à leur sous-financement actuel.

« À l’approche des élections, les résultats de ce sondage envoient un signal fort qu’aucun parti politique ne pourra ignorer : les Québécoises et les Québécois aiment, soutiennent et réclament un meilleur traitement pour leurs organismes communautaires », déclare Tristan Ouimet Savard, porte-parole du RQ-ACA.





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Un rôle primordial largement plébiscité

Les données révèlent que l’action communautaire est ancrée au cœur du quotidien des Québécois : plus d'une personne sur deux (52 %) a été en contact avec un organisme au cours des cinq dernières années, que ce soit pour recevoir des services, participer à des activités, y militer ou s’y impliquer bénévolement. Les personnes n'ayant jamais été en contact direct avec le milieu partagent aussi la même perception positive que les usagers réguliers.





Une écrasante majorité de la population s'accorde sur l'impact vital des organismes d’ACA :

- 95 % des personnes répondantes reconnaissent leur rôle primordial dans la qualité de vie de leur communauté

- 90 % saluent leur contribution essentielle pour briser l’isolement

- 88 % soulignent leur impact pour améliorer les conditions de vie et lutter contre la pauvreté

- 80 % valorisent leur rôle pour favoriser l'expression citoyenne et la participation sociale

- 78 % appuient leur action pour défendre les droits et lutter contre les discriminations et les injustices.

L'urgence d'agir face au sous-financement

Au-delà de la reconnaissance, le sondage expose une réelle prise de conscience citoyenne face à la précarité du secteur : 75 % des Québécoises et des Québécois estiment que le financement actuel ne permet pas aux organismes d'assurer pleinement leur mission.

Cette précarité inquiète la population : 87 % des personnes répondantes se disent préoccupées par le fait que le manque de ressources financières force certains organismes à réduire, voire à interrompre, leurs activités et services de première nécessité. Le message envoyé aux décideurs politiques est limpide : 88 % de la population se déclare favorable à une augmentation du financement gouvernemental pour soutenir adéquatement les organismes communautaires autonomes.

« Le message est clair pour les partis politiques en vue des prochaines élections : 95 % de la population québécoise considère le soutien aux organismes communautaires autonomes comme une priorité nationale, souligne M. Ouimet Savard. Le prochain gouvernement sera jugé sur sa capacité à protéger le tissu social que nous portons à bout de bras depuis trop longtemps. »



