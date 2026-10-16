La 26ᵉ semaine québécoise de réduction des déchets est de retour

Zéro Déchet Québec s'associe de nouveau à la Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD) pour sa 26ᵉ édition qui aura lieu du 19 au 25 octobre 2026. Au programme cette année, formations, webinaires, ateliers et projections de films, sans oublier l'événement de lancement, le Salon de la réduction à la Maison du développement durable.

La SQRD est une initiative de partage de pratiques responsables qui, par le biais d’une programmation axée sur l’éducation, de la sensibilisation et de l’appel à l’action, encourage chaque citoyen à réduire ses déchets à la source et à consommer de façon plus responsable.

Tout au long de la semaine, plusieurs activités seront organisées en lien avec la thématique « Je réduis, donc je suis ». Entre conversation animée par Amélie Côté et Edith Dandenault sur le poids de nos objets, atelier d'initiation à l'électricité et au dépannage d’appareils, conférence et multiples webinaires, il y a de quoi s'instruire de plusieurs façons.

La thématique encourage à imaginer un monde dans lequel la réduction fait intrinsèquement partie de la nature humaine. Inspirée du célèbre proverbe de René Descartes, « Je pense, donc je suis », la formule propose une prise de conscience sur la nécessité de réduire à la source, car la surconsommation n’est pas viable.

L’allusion silencieuse au geste de « penser » amène également à réfléchir sur les habitudes de consommation et aux impacts qu’elles ont sur l’environnement et sur notre bien-être.

Bourse Michel Séguin

La 5ᵉ édition du concours de réduction à la source dans les écoles sera lancée en parallèle. La SQRD propose aux écoles qui le souhaitent de mettre en place un projet de réduction à la source. Une bourse de 1000$ sera offerte en décembre à l’école qui se sera le plus démarquée par son implication, sa démarche et sa façon de mettre en application son projet de réduction à la source.